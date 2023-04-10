На свободу вышел правозащитник Виктор Сазонов
- 10.04.2023, 22:29
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Он был задержан 7 апреля.
На свободу вышел гродненский правозащитник Виктор Сазонов, сообщает ПЦ «Весна».
Сазонова задержали утром 7 апреля, когда он подъехал к своему дому в Гродно на машине. Задерживали активиста силовики в боевой амуниции.
Трое суток его держали в изоляторе.
А 10 марта его судили в здании Ленинского РОВД по скайпу. Сазонова обвинили по ч. 2 ст. 19.11 КоАП (распространение экстремистских материалов).
Его оштрафовали на 925 рублей (25 базовых величин) и отпустили.