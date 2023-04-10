закрыть
10 апреля 2023, понедельник, 23:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На свободу вышел правозащитник Виктор Сазонов

  • 10.04.2023, 22:29
  • 1,234
На свободу вышел правозащитник Виктор Сазонов
Виктор Сазонов

Он был задержан 7 апреля.

На свободу вышел гродненский правозащитник Виктор Сазонов, сообщает ПЦ «Весна».

Сазонова задержали утром 7 апреля, когда он подъехал к своему дому в Гродно на машине. Задерживали активиста силовики в боевой амуниции.

Трое суток его держали в изоляторе.

А 10 марта его судили в здании Ленинского РОВД по скайпу. Сазонова обвинили по ч. 2 ст. 19.11 КоАП (распространение экстремистских материалов).

Его оштрафовали на 925 рублей (25 базовых величин) и отпустили.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

ФСБ послала прямой сигнал Путину
ФСБ послала прямой сигнал Путину Игаль Левин
Виктория – это победа
Виктория – это победа Ирина Халип
Совпасть!
Совпасть! Андрей Санников
Вето-переворот
Вето-переворот Аббас Галлямов