Где вы, путинские капитаны Telegram-канал «СерпомПо»

10.05.2023, 16:57

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Экономическая модель РФ — это полный крах.

От новостей экономической жизни иной раз захватывает дух. Поражают мировые масштабы на фоне путинской экономической убогости.

Ирландская авиакомпания Ryanair вела долгие переговоры с Boeing и, наконец, договорилась на поставку 150 (!) самолетов Boeing 737 Max 10. Подписан контракт на $40 млрд. При этом у Ryanair есть опцион на покупку еще 150 самолетов (!). Время поставки – 2027-2033.

И как на фоне этой новости о закупке самолетов лишь одной из компаний выглядит российский авиапром? Какие контракты в мире он получил? Какие освоил рынки за четверть века правления Путина с его «возвращением государства» (т.е. собственных друзей) в экономику? Сколько «импортозамещенных» «Суперджетов» и МС-21 планируется сделать? Четыре штуки? Шесть?

Выйдите «тройкой» на ТВ , Путин, Мантуров, Чемезов, или кто там еще у вас по авиационной части, посрамите перед народом результаты Boeing и Airbas.

Скажем, есть же у вас «дружественные страны» (Китай, Индия, Венесуэла, Иран, ЮАР, Ангола). Расскажите, сколько сделанных российской промышленностью самолетов они купили? Или опять прочитаете нам лекцию о «лихих 90-х» и «объективных обстоятельствах»? Набросаете обещаний «до 2050 года»?

Путинская экономическая модель - для РФ страны крах во всем. Впрочем, у его «политической модели» такие же «достижения».

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