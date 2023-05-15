Политолог: Медики из Москвы могли прилететь к Лукашенко «на разведку» 3 15.05.2023, 12:40

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иллюстративное фото

Любая болезнь диктатора вызывает тревогу у ближнего круга.

После очевидных проблем со здоровьем на параде 9 мая в Москве Лукашенко практически не появляется на публике. После того, как диктатор из-за проблем со здоровьем не смог произнести речь на возложении цветов у вечного огня в Минске, его пресс-служба практически молчит.

Какие политические процессы запускает болезнь Лукашенко?

На этот и другие вопросы сайта Charter97.org ответил белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

— Болезнь Лукашенко, вне зависимости от того, что с ним сейчас происходит, чем он болеет, приближает политический транзит в любом виде. Очевидно, что он немолод, все разговоры, которые сейчас идут, подчеркивают, что вне зависимости от того, чем он болеет или не болеет, они не играют никакого значения. Это показывает, что в какой-то момент Лукашенко исчезнет из политического пространства Беларуси.

Этот вопрос сегодня беспокоит ближайшее окружение диктатора, потому что они понимают, что Лукашенко является для них неким гарантом и защитой. А в случае политического транзита в авторитарной стране люди могут лишиться такого рода иммунитета, который Лукашенко им обеспечивал, в том числе — и силовой блок. Поэтому в группе, которая окружает Лукашенко, идет активная закрытая дискуссия, как будет происходить этот политический транзит. Лукашенко с Путиным, видимо, это планировали, предполагали или предполагают, что кресло должна занять Наталья Кочанова. Подчеркиваю, Лукашенко сам выбрал Кочанову в качестве своего преемника. При этом, зная его характер, стоит предполагать, что он будет до последнего момента держаться за свое кресло и никому его не уступит.

Болезнь диктатора может приблизить политический транзит, а это будет способствовать как минимум тому, что в Беларуси появится шанс на определенные политические реформы и либерализацию. Это чрезвычайно важно, в том числе и в фокусе освобождения политзаключенных.

— Почему Путин, зная о проблемах со здоровьем у Лукашенко, вытащил его на парад?

— Путину нужна была картинка, которую он хотел показать. Во-первых, он мог до конца и не знать, какие проблемы со здоровьем у Лукашенко, он же карту свою медицинскую не дает. Хотя медики приезжали из России, может быть, чтобы изучить состояние Лукашенко, такая гуманитарная миссия была. Может оказаться, что они и лечить приезжали, а может и просто в разведку.

Путину важна была картинка для внутренней публики, что у него есть некое единство, поэтому он и вытащил Лукашенко. А он, как мы все увидели, оказался довольно немощным и вынужден был передвигаться по небольшому участку дороги на специальном транспорте. А дальше он и вовсе практически исчез из информационного пространства Беларуси. Это говорит о том, что он действительно имеет определенные сложности.

Из прошлых лет известны некоторые факты о здоровье Лукашенко, у него были и остаются проблемы в силу возраста и других причин. Предполагаю, что там есть и сахарный диабет, и сердечные заболевания. Он немолод, и как любой живой организм подвержен болезням. Это не значит, что Лукашенко является какой-то персоной, которую ничего не берет. То, что руководитель скрывает некоторые заболевания, это не очень корректно, тем более, если он находится на высоком посту. В этой ситуации должно быть больше открытости, но в авторитарном режиме любая болезнь вождя вызывает тревогу у ближнего круга.

— Почему так бездарно работает пресс-служба Лукашенко и провластные медиа, которые лишь подогревают слухи о проблемах со здоровьем диктатора?

— Там некому работать, Эйсмонт некомпетентна, мы это видели в 2020-м году, когда она показала свою полную неадекватность и неумение работать с информационными каналами. Тогда вынуждены были заказывать за деньги одного из друзей Лукашенко привоз российских пропагандистов, которые помогали Эйсмонт в разруливании ситуации. Она туповатенькая, что тут еще можно сказать. Ну, она может еще написать что-нибудь не в тему, а потом удалять и опровергать. Какие тут еще могут быть комментарии?

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