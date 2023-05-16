Новичок во дворце и «восковой позор» пропагандистов: как болезнь Лукашенко тряхнула систему 1 16.05.2023, 15:10

2,006

Диктатор неуклюже прячет свои проблемы со здоровьем.

На праздновании 9 мая в Москве Лукашенко выглядел откровенно неважно, а потом и вовсе исчез почти на неделю, из-за чего стали ходить слухи о его болезни.

15 мая пресс-служба Лукашенко показала его фото с неестественно багровым лицом и повязкой от венозного катетера. Позже было опубликовано фото Лукашенко якобы в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО. На нем диктатор выглядел как мумия или восковая фигура из музея.

Сегодня Лукашенко встретился с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым. Рука диктатора по-прежнему перебинтована, также он с трудом разговаривает.

Сайт Charter97.org собрал актуальную информацию о здоровье белорусского диктатора.

Рука Москвы?

Бывший вице-премьер России Альфред Кох считает, что Лукашенко могли отравить.

«Все это сильно похоже на «Новичок». Зачем и кому это нужно — пойди разберись. Но одно мы знаем точно: «Новичок» есть только у одного человека. И если у Путина есть план в отношении аннексии Беларуси, то Лукашенко ему явно мешает», — написал Кох в своем телеграм-канале.

С таким предположением согласен украинский журналист Дмитрий Гордон.

«Следите за Лукашенко. Мне кажется, его отравили и он скоро умрет. Следите внимательно за ним», – сказал Гордон в эфире YouTube-канала «Ходорковский live».

«До недавнего времени его здоровье не вызывало никаких опасений. Лукашенко регулярно проходил медосмотры, поэтому ни запущенной онкологии, ни тяжелых проблем с сердцем у него быть не может. Все больше подозрений на отравление неизвестным веществом», — пишут авторы телеграм-канала «Сеятель ветра».

Известный публицист Александр Невзоров также намекнул, что за недугами Лукашенко может стоять Кремль:

«Наряду с понятными симптомами, местные и приглашенные медики фиксируют у него и наличие «необъяснимых клинических проявлений», не вписывающихся ни в какую из «стариковских хворей». [...] Старый пес, которому внятно и однозначно сказали «фас» - никуда не бежит и никого не кусает. Да, он преданно лижет хозяйские туфельки, но «бросаться и грызть» — отказывается наотрез. [...] Финал предсказуем: песика усыпляют и срочно заводят другого».

Аналогию с собакой привел и телеведущий Савик Шустер. Однако он считает, что смерть белорусского диктатора не выгодна Москве.

«Путину не нужно травить его. Ну зачем? Вы бы отравили самую верную собаку свою? Мне собак тоже жалко. Может, это этически неправильное сравнение. Но в смысле того, что Лукашенко – это верный пес. С ним делаешь что хочешь, с точки зрения Путина», – подчеркнул Шустер.

В свою очередь экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире Фейгин Live обратил внимание, что в Москву белорусский диктатор приехал уже в неважном состоянии:

«Рассказы, что Лукашенко отравил Путин…Ну он же приехал в Москву уже больной. Думаю, у него естественная человеческая болезнь, а может быть и нет».

О чем говорят симптомы

Врач-травматолог Алексей Носов рассказал сайту Charter97.org, что может происходить с диктатором, исходя из внешних признаков.

«У Лукашенко полностью разломан опорно-двигательный аппарат. Судя по походке, ему не дает покоя коленный сустав. Еще включился и тазобедренный, судя по тому, как он подтаскивает ногу. Скорее всего, с позвоночником есть вопросы, исходя из того, как он встает и садится».

Также Алексей прокомментировал повязку на руке Лукашенко, которая заметна на всех последних фотографиях:

«Это не может быть никакой травматизм. Это, скорее всего, перекрытие шрамов или катетеров».

Также врач подтвердил информацию о сахарном диабете и грыже межпозвоночного диска у диктатора.

Политолог Дмитрий Болкунец сообщил подробности о тяжелом состоянии диктатора.

«Сообщают, что на фоне внезапной болезни у Лукашенко вновь возникли проблемы с сердцем. Несколько лет назад он перенес на ногах инфаркт», — написал Болкунец.

Более подробно о последних проблемах со здоровьем Лукашенко рассказал телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ источник, знакомый с ситуацией:

«Проблемы с сердцем, проблемы с эндокринной системой, проблемы с общим самочувствием. Однако, после всех исследований пришли к выводу, что операция пока не нужна. Идет лечение, сам Лукашенко после информационной шумихи хочет появиться на людях во вторник и успокоить. Стоит отметить, что добиться сильного улучшения самочувствия уже не получится. Так и будет с госпитализациями».

Телеграм-канал «Беларуская выведка» поделился своей версией о состоянии здоровья диктатора

«Лукашенко заболел 29 апреля и перехаживал на ногах без высокой температуры. Диагноз Грипп Тип В и Covid под вопросом. Хуже стало после субботника. После посещения Москвы по результатам УЗИ и анализам приступили к лечению незначительного воспаления сердечной мышцы (миокардит). Сейчас он на капельницах, известно, что активно вводят препарат с противовоспалительным гормоном».

«Нам стал известен диагноз: инфекционно-аллергический миокардит на фоне перенесенной вирусной инфекции. Диагноз был поставлен по незначительным изменениям на Эхо кардиограмме и наличии С-белка в крови и других измененных параметрах крови. Назначено лечение и постельный режим», — сообщил телеграм-канал «Беларуская выведка».

Медицинский эксперт Марина Ерина обратила внимание, что Лукашенко очень медленно и как-то через силу ходит.

«Это может говорить и о перенесенной изнурительной болезни, тот же грипп или Covid-19. А может указывать на болевой синдром тазобедренного или коленного сустава, с которым он пытается справиться, но это не удается…. Можно предположить грыжу или протрузию дисков позвоночника… Ведь он высокого роста — более 182 см, не худенький, да и возраст (68 лет) наиболее уязвим для таких заболеваний», — отметила Ерина.

Провальная работа пропагандистов

Пока медики пытались поставить диктатора на ноги, приближенный к Наталье Эйсмонт телеграм-канал вместо Лукашенко решил показать зайца.

«Новичок» во дворце Независимости», — подписано видео.

Позже приближенные к Лукашенко пропагандисты все-таки решили, что дальше его прятать нельзя и опубликовали сильно отретушированное фото больного диктатора, который выглядел как восковая фигура. Позже фотография была удалена, но снимок успел широко разойтись по Сети.

Все усугубило видео с совещания, на котором реальное состояние Лукашенко особенно заметно на контрасте с отретушированным фото: бледность и одутловатость лица и темные мешки под глазами скрыть не удалось. Вдобавок в ролике диктатор хрипит и говорит с трудом, вероятно, ему тяжело дышать.

Все попытки доказать, что диктатор бодр и весел, с треском провалились. Провальная работа лукашенковских пропагандистов стала отдельной темой для шуток и комментариев. Лучшие мемы можно посмотреть по ссылке.

Бизнесмен Александр Кнырович в интервью «Обычному утру» высказался о реакции на происходящее приближенного к правителю телеграм-канала.

«Пул первого» ведет себя очень странно( ). Такой растерянности, такого состояния непонимания, куда грести… Потому что им никто не командует, что говорить».

Валерий Карбалевич считает, что сейчас идет второй этап десакрализации Лукашенко:

«Мы видим ситуацию, когда вождь неуклюже прячет свои проблемы со здоровьем, а они все равно вылезают наружу на глазах у обывателя».

«Похоже, в шоке были даже журналисты пула. Впрочем, обслуга ярко показала свою беспомощность во всей красе. Сначала долго молчали, потому что не знали, что сказать. А когда сказали, что стало понятно, что лучше было молчать и дальше», — написал телеграм-канал «Ник и Майк».

«Эйсмонт некомпетентна, мы это видели в 2020-м году, когда она показала свою полную неадекватность и неумение работать с информационными каналами. Тогда вынуждены были заказывать за деньги одного из друзей Лукашенко привоз российских пропагандистов, которые помогали Эйсмонт в разруливании ситуации», — заявил в интервью Charter97.org политолог Дмитрий Болкунец.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».