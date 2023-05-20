Командир подразделения Terra: Россиян в Бахмуте берут в «огневой мешок» 20.05.2023, 13:33

Окружение происходит с трех сторон.

Командир подразделения Terra в составе 3-й ОШБр Николай Волохов в интервью Radio NV рассказал, что если украинским защитникам удастся окружить Бахмут с флангов, вагнеровцам негде будет держать оборону.

«Если у нас получится реализовать углубление по флангам, мы сможем взять Бахмут в так называемый огневой мешок, то есть трехстороннее окружение, то, конечно, у врага там будут значительные проблемы», — сказал Волохов в эфире Radio NV.

Командир подразделения Terra высказал мнение, что этого боится главарь вагнеровцев Евгений Пригожин, потому что «города не осталось уже фактически, все сравняно с землей» и «держать оборону фактически не в чем».

«Видимо, за это переживает Пригожин. Видимо, об этом говорит наше высшее военное руководство», — отметил он.

19 мая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила в эфире телемарафона, что войска РФ пытаются вернуть утраченные километры под Бахмутом, но украинские военные отбивают все атаки.

Позже Анна Маляр сообщила, что украинским военным удалось освободить примерно 20 квадратных километров на севере и юге пригорода Бахмута.

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