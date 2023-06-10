Военный эксперт: Настроения в белорусской армии далеко не в пользу Лукашенко 3 10.06.2023, 19:37

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У режима нет доверия к регулярной армии.

Последние события в Белгородской области, куда вошли российские добровольцы, подняли дискуссию о таком же сценарии в Беларуси.

Сайт Charter97.org спросил у военного эксперта, руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, примеряет ли такой сценарий на себя Лукашенко:

- Думаю, что он его боится. Насколько мне известно, а я общаюсь и с представителями полка имени Кастуся Калиновского, настроения в белорусской армии далеко не в пользу действующей власти. Не думаю, что было бы какое-то жесточайшее сопротивление действиям белорусских вооруженных добровольцев.

Мне кажется, что именно по этой причине Лукашенко тратит огромные бюджеты на различные подразделения правоохранительных органов, силы спецопераций, но не тратит на регулярную армию. У него нет доверия к ней. Поэтому, да, он такого сценария остерегается.

— Представители украинской власти говорили, что российские добровольцы нашли оружие «в военторгах». Если белорусские добровольцы решат вернуться в Беларусь, найдется ли оружие в украинских военторгах?

— Не стоит ограничивать только «украинским военторгом». Их в мире достаточно. Рынок вооружения в мире очень большой и первый по экономическим показателям. Думаю, что «военторги» найдутся. Мне кажется, если граждане Беларуси захотят вернуться домой, то им никто противодействовать не будет.

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