Еще пара вузов Беларуси внезапно увеличила стоимость обучения за этот учебный год 1 12.06.2023, 19:15

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Студентов просят доплатить.

На выходных мы писали, что студенты Белорусского государственного экономического университета неожиданно получили сообщения о повышении стоимости обучения с 1 июня. Их попросили доплатить за 2022/2023 учебный год. Оказалось, информация о доплатах пришла парням и девушкам и из других вузов, пишет «Зеркало».

— В Белорусско-Российском университете в Могилеве тоже появилась информация о доплатах. Нам пока никто об этом не сообщал. Узнали случайно, когда зашли посмотреть стоимость обучения на следующий год, — написала в редакцию одна из студенток БРУ.

Действительно, на сайте вуза во вкладке «Стоимость обучения» есть информация о доплатах за обучение за 2022/2023 учебный год.

Больше всего просят доплатить первокурсников, которые учатся на платном по экономическим специальностям — это 43,33 рубля. Меньше всего третьекурсникам, обучающимся по техническим специальностям, — 40,83 рубля.

Для студентов четверых и пятых курсов доплаты не предусмотрены.

О доплатах за 2022/2023 учебный год нам сообщили и студенты Белорусского государственного технологического университета.

— У нас на факультете много лабораторных занятий, поэтому для выпускников доплата составила примерно 28 рублей, для ребят с остальных курсов — 71−72 рубля, — отметил собеседник с факультета технологии органических веществ. — Об этом каждого платника извещали именным письмом.

В качестве подтверждения своих слов собеседник предоставил письмо, полученное первокурсником факультета. В письме указано, что внести доплату студентам необходимо до 30 июня 2023 года.

— В наших договорах есть пункт о порядке изменения стоимости обучения, в нем сказано: «Стоимость обучения, предусмотренная настоящим договором, может изменяться в связи с изменением размера заработной платы, цен и тарифов на товары, работы (услуги), налоговых платежей, — отметил читатель (документ также есть в редакции). — Изменение стоимости обучения утверждается приказом руководителя учреждения образования и <…> доводится до сведения обучающегося и плательщика в форме письменного уведомления.

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