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Российские добровольцы показали видео ближнего боя в предместье Шебекина

  • 2.06.2023, 10:13
  • 3,922
Российские добровольцы показали видео ближнего боя в предместье Шебекина

Повстанцы заходят в город со стороны села Новая Таволжанка.

Российские добровольцы из Легиона «Свобода России» показали видео ближнего боя в селе Новая Таволжанка, на подступах к городу Шебекино Белгородской области РФ.

Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня с утра бойцы «РДК» и легиона «Свобода России» начали вторую фазу военной операции на территории РФ.

Российские добровольцы прорвали границу РФ и продвигаются в направлении населенного пункта Шебекино Белгородской области.

Залпами из «Градов» уничтожено руководство российских военных в здании управления МВД в Шебекино. Кроме того, в ходе боев подбиты вражеский грузовик с боекомплектом и самоходный миномет «Тюльпан». Также российские добровольцы уничтожили скопление вражеской техники в поселке Новая Таволжанка, рядом с городом Шебекино.

Позже появилась информация, что российские добровольцы вошли в предместья Шебекино.

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