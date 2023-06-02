Российские добровольцы ликвидировали крупное скопление вражеских войск в Шебекино 2.06.2023, 14:12

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Над местом дислокации противника поднялся столб дыма.

Российские добровольцы из Легиона «Свобода России» ликвидировали крупное скопление вражеских войск в Шебекино Белгородской области. В предместье города сейчас идут ожесточенные бои.

«В Шебекино «заметался пожар голубой».

На видео результат сосредоточения вражеских войск в городе. Движемся дальше.

Россия будет свободной!», — сообщила пресс-служба Легиона «Свобода России».

Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня с утра бойцы «РДК» и легиона «Свобода России» начали вторую фазу военной операции на территории РФ.

Российские добровольцы прорвали границу РФ и продвигаются в направлении населенного пункта Шебекино Белгородской области.

Залпами из «Градов» уничтожено руководство российских военных в здании управления МВД в Шебекино. Кроме того, в ходе боев подбиты вражеский грузовик с боекомплектом и самоходный миномет «Тюльпан». Также российские добровольцы уничтожили скопление вражеской техники в поселке Новая Таволжанка, рядом с городом Шебекино.

Позже появилась информация, что российские добровольцы вошли в предместья Шебекино.

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