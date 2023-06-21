Гордон ответил Соловьеву, вызвавшему его на «поединок» в Москву 4 21.06.2023, 12:53

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Дмитрий Гордон

Ответ «уничтожил» российского пропагандиста.

Украинская журналистка Алеся Бацман во время совместного стрима с коллегой и супругом Дмитрием Гордоном сообщила ему, что путинский пропагандист Владимир Соловьев в своей программе упомянул его, а затем пригласил в Москву на «махач» с целью вырывания кадыков друг другу.

Гордон отреагировал на этот вызов Соловьева уничижительными словами: «Трусливая гадина. Он приглашает меня в Москву махаться с ним, зная, что я заочно осужден Басманным судом Москвы по трем уголовным делам, внесен в реестр иноагентов, террористов и экстремистов, объявлен в розыск в России. И он меня приглашает в Москву! Ну не идиот?».

«Ты знаешь, я с ним не могу махаться, он больной человек», – сказал журналист своей супруге.

«Но хотя бы в лицо плюнуть?» – не удержалась Алеся Бацман.

«У него лица нет. Куда там плевать? – тотчас же ответил Гордон. – Там уже не поймешь, где лицо, а где ж*па. Нет, это вообще, это опустившийся, деградировавший элемент. Посмотри, как ужасно он похудел. Он очень болен, и это видно на его лице. Я очень хочу одного: чтобы он дожил до трибунала. Это крайне важно для будущих любителей фашизма увидеть, что будет с Соловьевым. Ему важно дожить до трибунала. Такие люди, как он, должны предстать перед судом».

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