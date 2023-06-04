В Кремле внезапно передумали устраивать праздник ко дню России 4.06.2023, 1:12

Испугались российских повстанцев?

В этом году в Кремле не будут устраивать традиционный торжественный прием по случаю России 12 июня. В то же время диктатор Владимир Путин проведет вручение государственных премий.

О том, что в этом году традиционного мероприятия не состоится, сообщил пресс-секретарь президента государства-агрессора Дмитрий Песков. Причин не назвал.

В то же время советник диктатора по культуре Владимир Толстой сообщил, что Путин в этот день вручит государственные премии в области науки, культуры и искусства.

Напомним, ранее Песков сообщил, что после мероприятия «украинской ДРГ» на территории Белгородской области российское руководство решило не объявлять военное положение в РФ, однако ситуацию с обстрелами пограничного российского региона в Кремле считают «достаточно тревожной» и туманно пообещали «принять меры». Там возмутились, что Запад не осудил атаку.

Также пресс-секретарь диктатора заявил, что Путин знает о боевых действиях на территории Белгородской области. По его словам, диктатор якобы постоянно и регулярно получает информацию о ситуации в Шебекинском районе.

Однако вслед за заявлениями в стиле «все под контролем» и «никакой паники нет», Песков заявил, что власти Белгородщины занимаются вопросом переселения местных жителей – фактически производят эвакуацию.

Как сообщал сайт Charter97.org, бойцы «РДК» и легиона «Свобода России» начали вторую фазу военной операции на территории РФ.

Российские добровольцы прорвали границу РФ и продвигаются в направлении населенного пункта Шебекино Белгородской области.

Залпами из «Градов» уничтожено руководство российских военных в здании управления МВД в Шебекино. Кроме того, в ходе боев подбиты вражеский грузовик с боекомплектом и самоходный миномет «Тюльпан». Также российские добровольцы уничтожили скопление вражеской техники в поселке Новая Таволжанка.

Позже появилась информация, что российские добровольцы вошли в предместья Шебекина.

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