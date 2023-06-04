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Войска РФ потеряли контроль над Шебекино

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  • 4.06.2023, 8:19
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Войска РФ потеряли контроль над Шебекино

Добровольцы продолжают наступление в Белгородской области.

Российская армия не контролирует город Шебекино в Белгородской области РФ, в окрестностях которого бойцы РДК и Легиона «Свобода России» проводят свою операцию.

Такое заявление сделал начальник штаба РДК с позывным «Фортуна» в эфире телемарафона.

«На сегодняшний день Шебекино ими (российскими войсками - ред.) не контролируется. Люди массово уезжают», - сказал боец РДК.

С его слов, РФ перебрасывает в Белгородскую область дополнительную бронетехнику, применяет авиацию и в целом наращивает свои атаки.

Однако в этом и заключается задача российских добровольцев - вытащить резервы армии РФ с фронта в Украине.

Начальник штаба подтвердил информацию о том, что в Шебекино орудуют мародеры. Добровольцы заявили о готовности помочь жителям населенных пунктов Белгородской области, где сейчас идут боестолкновения, эвакуироваться на территорию Украины. Для этого людям необходимо напрямую обратиться в РДК или к Легиону «Свобода России», пока есть такая возможность.

Боец РДК добавил, что села и деревни возле Шебекина сейчас обстреливаются российской артиллерией и авиацией.

Бойцы Легиона «Саобода России» в свою очередь опубликовали два видео о том, что происходит в Шебекино на данный момент. Российские добровольцы отметили, что «погода в Шебекино жаркая» и они «продолжают уничтожать врага» в окрестностях города.

Как сообщал сайт Charter97.org, бойцы «РДК» и легиона «Свобода России» начали вторую фазу военной операции на территории РФ.

Российские добровольцы прорвали границу РФ и продвигаются в направлении населенного пункта Шебекино Белгородской области.

Залпами из «Градов» уничтожено руководство российских военных в здании управления МВД в Шебекино. Кроме того, в ходе боев подбиты вражеский грузовик с боекомплектом и самоходный миномет «Тюльпан». Также российские добровольцы уничтожили скопление вражеской техники в поселке Новая Таволжанка, рядом с городом Шебекино.

Позже появилась информация, что российские добровольцы вошли в предместья Шебекино.

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