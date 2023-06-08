Как почистить разъем зарядки смартфона вручную 1 8.06.2023, 22:06

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Процедура занимает не больше минуты.

Довольно часто пользователи забывают о необходимости очистки порта зарядки в своих смартфонах, из-за чего устройство может заряжаться медленнее, либо и вовсе перестать заряжаться.

В процессе использования смартфона, будь то iPhone или Android-девайс, его разъем для подключения кабеля зарядки или наушников неизбежно забивается пылью и грязью или окисляется, пишет unian.net.

Как определить, когда пора очистить разъем? Вот несколько признаков, на которые стоит обратить внимание:

Неустойчивое подключение: если вы замечаете, что кабель зарядки не защелкивается крепко или с легкостью отсоединяется даже при небольшом движении, это может быть признаком загрязнения разъема.

Проблемы с зарядкой: телефон либо перестает полностью заряжаться, либо процесс полного возобновления заряда требует больше времени, чем раньше.

Шумы или перебои в звуке: при использовании наушников воспроизведение музыки становится нестабильным или присутствуют нетипичные шумы.

Если вы заметили хотя бы один из этих признаков, то, вероятно, пора очистить разъем. Особенно, если вы никогда до этого не выполняли эту процедуру.

Важно подчеркнуть, что порт зарядки может загрязняться сам по себе. Для этого совсем не обязательно ронять телефон в песок или небрежно к нему относится. Даже если вы носите свой гаджет в чехле, мелкие пылинки, ворс и грязь со временем накапливаются внутри всех отверстий и разъемов. В результате кабель может не полностью вставляться в порт, что приводит к нарушению контакта и невозможности зарядки телефона.

Отметим, что для того, чтобы очистить порт от пыли, не нужны специальные инструменты. Достаточно обыкновенной иголки или тонкого металлического пинцета. Здесь главное – не спешить и быть очень аккуратным. Резкое движение может повредить контакты порта, и тогда телефон перестанет заряжаться.

Процедуру очистки следует проводить медленными и осторожными движениями, направленными на выталкивание мусора из разъема. Чего точно не нужно делать, так это давить пинцетом или иголкой внутрь разъема, тем самым еще больше утрамбовывая пыль и мусор.

Если у вас дома есть только зубочистка, рекомендуется перед выполнением процедуры намотать небольшое количество хлопка (хлопчатобумажной пряжи) на кончик зубочистки.

Минимизировать возможные повреждения можно, купив баллончик со сжатым воздухом, который часто используется для чистки компьютерных компонентов. Достаточно направить струю сжатого воздуха в гнездо зарядки и выполнить несколько коротких и сильных потоков, чтобы удалить пыль. Все загрязнения под давлением вылетят наружу

В целом, очищать смартфонный разъем лучше регулярно, но аккуратно. Это не сложный процесс, который требует нескольких минут вашего времени, однако поможет сохранить работоспособность вашего устройства.

Если после очистки порта телефон не стал лучше заряжаться, тогда все же стоит обратиться в сервисный центр, где его протестируют специалисты.

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