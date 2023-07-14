Стиль превыше всего: названы лучшие купе с пробегом
- 14.07.2023, 8:57
Эти автомобили идеально подходят для молодых водителей.
Британские эксперты назвали лучшие современные автомобили в кузове купе с пробегом. Они выделили 10 моделей в возрасте до 5 лет. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?.
Купе пользуются большим спросом среди молодых водителей, которым важен стильный дизайн авто. Такие автомобили менее практичны, чем кроссоверы или хэтчбеки, но привлекают к себе больше внимания.
Эксперты испытали десятки подержанных купе. Они поделились своим мнением об этих авто.
ТОП-10 лучших купе с пробегом в возрасте до 5 лет:
10. Toyota GT86/Subaru BRZ/Scion FR-S
Компактное японское купе является настоящим примером того, чем должен быть спорткар. Это легкий заднеприводный автомобиль с отточенной управляемостью и невысокой стоимостью.
Плюсы:
приятная управляемость;
богатое оснащение;
удобные сиденья.
Минусы:
недостаток сцепления с дорогой;
дешевый интерьер;
мало места на заднем ряду сидений.
9. Mercedes-Benz CLA
Mercedes-Benz CLA отлично подходит для водителей, которым необходимо наличие четырех дверей и роскошный интерьер. Также модель обладает приятной управляемостью.
Плюсы:
роскошный интерьер;
приятная управляемость.
Минусы:
плохой круговой обзор;
жесткая подвеска;
плохая надежность.
8. Mercedes-Benz C-Class Coupe
Mercedes-Benz C-Class Coupe имеет более приятное управление в сравнении с моделью CLA. Это стильное купе с элегантным интерьером.
Плюсы:
комфортная подвеска;
приятная управляемость;
роскошный интерьер.
Минусы:
базовые версии слишком медленные;
медленное переключение передач.
7. BMW 2 Series Coupe
Купе BMW 2 Series похоже на классические спорткары немецкого бренда. Внутри нет излишеств, но модель обладает отличной динамикой и отточенной управляемостью.
Плюсы:
стильный дизайн;
приятная управляемость;
высокий уровень практичности.
Минусы:
мало места на заднем ряду сидений;
ручная регулировка сидений;
высокая стоимость.
6. Audi A5 Coupe
Купе Audi A5 отлично подходит для дальних поездок. Модель имеет отличный баланс между комфортом и спортивностью.
Плюсы:
роскошный интерьер;
есть мощные двигатели;
высокий уровень практичности.
Минусы:
не самая отзывчивая управляемость;
небогатое оснащение;
жесткая подвеска.
5. Mercedes-Benz E-Class Coupe
Купе Mercedes-Benz E-Class заметно комфортнее C-Class. У этой модели роскошный интерьер, который удовлетворит потребности многих водителей.
Плюсы:
роскошный интерьер;
изысканность;
комфортная подвеска.
Минусы:
не самая отзывчивая управляемость;
маленький багажник;
высокая стоимость.
4. BMW 4 Series Coupe
Новейший BMW 4 Series развивает все то, что водители полюбили в первом поколении модели. Это отличное купе для водителей, которым важна управляемость авто.
Плюсы:
приятная управляемость;
есть мощные двигатели;
приятный интерьер.
Минусы:
маленький багажник;
спорный дизайн;
плохая шумоизоляция.
3. Volkswagen Arteon
Volkswagen Arteon является более комфортной и стильной версией модели Passat. Это четырехдверное купе представительского класса с большим багажником.
Плюсы:
есть мощные двигатели;
богатое оснащение;
высокий уровень практичности.
Минусы:
медленное переключение передач;
низкий уровень надежности;
неприятная управляемость.
2. BMW 4 Series Gran Coupe
BMW 4 Series Gran Coupe отличается от стандартного купе наличием четырех дверей. Автомобиль привлекает приятной управляемостью и высоким уровнем практичности.
Плюсы:
высокий уровень практичности;
багажник с электроприводом;
приятная управляемость.
Минусы:
устаревший интерьер;
неудобный багажник;
жесткая подвеска.
1. Audi TT
Audi TT предлагает достойный уровень практичности и приятную управляемость. Также купе имеет один из лучших интерьеров в своем классе.
Плюсы:
отличный интерьер;
приятная управляемость;
хорошая стоимость при перепродаже.
Минусы:
мало места на заднем ряду сидений;
небогатое оснащение.