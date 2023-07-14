Кремль задержал не менее 10 топ-генералов: эксперт рассказал о будущем Суровикина 1 14.07.2023, 10:36

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Сергей Суровикин

Многие из них имели контакты с Пригожиным.

После мятежа Пригожина в Минобороны РФ начались массовые чистки, которые коснулись высшего офицерского состава.

Со слов шеф-редактора The Insider Тимура Олевского, Пригожина изначально взяли в ЧВК «Вагнер» как человека, который должен был выполнять всю грязную работу и при этом зарабатывать деньги.

С одной стороны, Путин изолировал Пригожина от общественности, но и, с другой стороны, он не хочет от него избавляться, так как кому-то придется передавать все дела, которые тот вел, заявил Олевский в эфире телеканала Freedom.

Сейчас в информационном пространстве РФ нет новостей не только о Пригожине, но и генерале Суровикине, Алексееве и даже Мизинцеве.

С одной стороны, они не были замечены среди участников мятежа, но с, другой стороны, они имели тесные контакты с самим Пригожиным.

Не исключено, что такими действиями Путин хочет нанести превентивный удар всем тем, кто в будущем посмеет пойти против Кремля.

Российский диктатор дает понять, что им не удастся так легко выйти сухими из воды, как это получилось у Пригожина.

Олевский согласен с мнением многих экспертов в том, что Пригожин – это своего рода «проект Кремля», это садист на службе у Путина.

При этом Олевский уверен, что с российскими генералами, которые сейчас находятся в изоляции, ничего серьезного не произошло, они живы и здоровы.

По мнению журналистов из The Wall Street Journal, минимум 10 генералов находится под следствием, еще 15 были допрошены и отпущены.

Цифры могут быть правдоподобными, однако если это высший офицерский состав, то и фамилии должны быть на слуху. А на сегодняшний день известно только об отсутствии на рабочем месте Суровикина и Мизинцева, хотя последний уже давно не в МО РФ, а среди «вагнеровцев».

Олевский уверен, что на самом деле речь идет о небольшом количестве генералов, которые под подозрением.

Он также убежден, что в скором времени Суровикин появится на экранах ТВ, чтобы снова присягнуть Путину и дать понять другим генералам, что против Кремля лучше «войной не идти».

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