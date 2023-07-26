Лидские коммунальники «заряжают» воду музыкой Моцарта по методу японского псевдоученого 4 26.07.2023, 22:40

Говорят, «оправдало все ожидания».

На одном из водозаборов Лиды внедрили новый способ очистки водопроводной воды — ее «облагораживают» с помощью классической музыки из колонок, рассказывает ОНТ. Традиционная наука к такому методу относится скептически, но коммунальники уверяют, что он «оправдал все ожидания» и приезжие нахваливают лидскую воду, передает «Зеркало».

Водозабор «Дубровня» эксплуатируется с 1968 года, в 2009 году здесь была построена станция обезжелезивания воды. Тогда же руководство Лидского ЖКХ придумало установить в зале фильтрации колонки, из которых будет звучать классическая музыка и «заряжать воду позитивной энергетикой».

В репертуаре — произведения около 20 композиторов: Моцарта, Баха, Чайковского, Вивальди и других.

Коммунальники заверяют, что их «эксперимент оправдал все ожидания»:

— Многие люди, которые приезжают в Лиду из других мест, говорят, что наша вода вкусная, без посторонних запахов и вкусов, — заявил заместитель начальника производства водопроводно-канализационного хозяйства Лидского ЖКХ Игорь Алешковский.

Ноу-хау в Лиде решили внедрить по методу японца Эмото Масару. Согласно его учению, вода обладает памятью и способна впитывать, хранить и передавать человеческие мысли, эмоции и любую внешнюю информацию. В свою очередь музыка якобы может влиять на структуру воды, а та, что приятна для человеческого уха, так же благотворно воздействует и на воду.

В научном мире к этому подходу относятся скептически, как и к самому Эмото Масару. В «Википедии» он проходит в категории «Псевдоученые», ему посвящают разоблачающие статьи. К примеру, профессор биохимии Уиллиам Ревилл пишет в Irish Times, что японский «исследователь» — даже не ученый в полном смысле слова: у него нет опубликованных работ в научной печати (это обязательное требование для человека, считающего себя ученым), он не имеет специального естественнонаучного образования, а его теории абсолютно необоснованны.

Это не мешало Масато до своей смерти в 2014 году вести успешный бизнес: он продавал в интернете «заряженную, геометрически совершенную» воду по 35 долларов за небольшой флакончик. Кроме того, японец пытался создать общемировую религиозную секту, а ее задачей называл «увеличение количества ангелов на планете Земля, которые будут противостоять демонам».

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