Будут ли белорусы заказывать товары на AliExpress после введения НДС? 4 27.07.2023, 20:11

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Лукашисты продолжают обирать белорусов.

AliExpress ввел НДС на товары в Беларусь, из-за чего их стоимость стала выше. «Зеркало» поговорило с постоянными покупателями этой торговой интернет-площадки. Журналисты спросили у них, насколько выгодно было раньше приобретать там товары, намерены ли они и дальше оформлять заказы на AliExpress, а также что они думают о нововведении.

Не все вещи заказывать стало выгодно

Ангелина (имена героев в тексте изменены) постоянно заказывает товары с AliExpress. Полгода назад девушка переехала из Беларуси в Польшу, но оформлять покупки не перестала.

— Оформляю разные вещи — от купальника до пуховиков. В целом качество у вещей отличное, нужно просто внимательно смотреть на отзывы и знать, что тебе идет, а что — нет. Также покупала там обувь, уже третий год хожу в кедах с «алика». Заказывала всякие мелкие гаджеты — умные часы, отпариватель, машинку для чистки катышек. Все приходит запакованное, все работает до сих пор, — рассказала девушка о своих приобретениях.

Ангелина отметила, что в Польше налог тоже включается в стоимость товара, поэтому не все вещи заказывать стало выгодно. По ее наблюдениям, часто на распродажах в магазинах вещи дешевле, чем на AliExpress. Хотя на этой торговой интернет-площадке по-прежнему можно найти что-то интересное и дешевое, говорит Ангелина.

Пару дней назад Тамара купила на «алике» ключ-пульт для автомобиля. Она рассказала, что в Беларуси такой продают за 200 рублей.

— На «алике» он обошелся мне в 27,17 долларов (почти 82 рубля. Здесь и далее конвертация по курсу Нацбанка РБ на 27 июля. — Прим. ред.): 18 долларов сам ключ, 3,65 долларов составил НДС, остальное — за доставку. Должны доставить через 2,5−3 недели. Заказала, потому что все равно выгодно. Но всякую мелочь теперь проще через российский Wildberries: товар один и тот же, но без НДС и доставка быстрее, — рассказала женщина. Уточним, что некоторые другие наши читатели сообщили, что и при заказе через Россию им также включают НДС в стоимость товара.

На этой неделе Олег заказывал себе силиконовый бампер для телефона Meizu 2014 года производства. В городе, где он проживает, найти какие-то аксессуары к этой модели нереально. Сам бампер стоил около 1,7 доллара (5 рублей), вместе с доставкой белорус отдал за него 3,81 доллара (11 рублей).

— Считаю, что это очень выгодно, потому что цена на бамперы в моем городе стартует где-то от 12 рублей. К тому же цветов или принтов, которые мне нравится, может и не быть. Буду и дальше там заказывать всякую мелочь, если разбежка в цене с таким же товаром у нас будет хотя бы 1−1,5 рубля. Если разбежка будет меньше, то тогда уже заказывать смысла не вижу, тем более, если найти нужный товар можно за день-два, а не ждать доставки две-три недели, — объяснил мужчина.

«На Ozon или Wildberries покупать будет дешевле»

Раньше Данила все время заказывал на AliExpress товар, которого в продаже в Беларуси не видел. Это датчики неинвазивного измерения уровня сахара в крови (без прокола пальца, при этом выдает показатели каждые пять минут).

— До введения НДС они стоили стоили 88 долларов (264 рубля), а сейчас уже 106 долларов (318 рублей). Увы, теперь заказывать их буду намного реже, — сообщил мужчина.

Данила предполагает, что теперь на Ozon или Wildberries может быть более выгодно заказывать товары, чем на AliExpress.

— Теперь на AliExpress буду заказывать только товары не больше 10−15 долларов (30−45 рублей). Но с НДС хорошо лишь одно — площадка не скрывает эти 20% в цене, а прописывает отдельной строчкой при покупке. Поэтому можно несколько раз подумать, хочешь ли ты переплатить.

Марина находится в Польше и заказывает с AliExpress украшения для маникюра. В последний раз девушка заплатила 300 злотых (224 рубля), при этом украшений присылают так много, что их хватает на год, а то и больше. Поэтому она считает, что заказывать там экономически выгоднее.

— Кстати, в Варшаву заказ приезжает очень быстро. Неделю назад я оформила покупку, а уже вчера курьер принес половину заказа, — отметила Марина.

«Остановлю заказы и посмотрю, как на „али“ будет разворачиваться ситуация»

Много лет Денис покупал на AliExpress «всякую полезную и не очень мелочь». Собеседник считает, что сегодня торговая площадка сильно испортилась.

— Все чаще становится выгодней купить что-то в местном магазине, чем на «алике». Цена у нас сопоставима или даже ниже, и не надо ждать месяц доставки. Да, многих товаров в белорусских магазинах нет. Но если у нас есть аналогичные, то чаша весов все чаще склоняется в сторону оффлайн-покупки.

Также мужчина отметил, что приложение площадки постоянно «глючит», а при выборе международного сайта все равно перекидывает на российскую версию, где на многие товары нет доставки в Беларусь. Также бывает, что доставка стоит дороже самого товара.

— Китайцы прилагают большие усилия, чтобы у них ничего не покупали, во всяком случае белорусы. А НДС стал «вишней на торте». Теперь я лишний раз задумаюсь, а надо ли мне платить налог, который должен вносить продавец. Определенно я буду покупать реже, только в случаях крайней необходимости.

Маргарита периодически заказывает на AliExpress различные декоративные элементы для создания предметов интерьера. Это среди прочего новогодние и пасхальные венки, букеты, шары на новогоднюю елку и прочее. «Интерьерные штучки» она потом продает на ярмарках и через интернет — это не ее основная работа, а подработка.

— Эта мелочевка на AliExpress стоит недорого, но добавлением НДС они меня просто взбесили. На каком основании его ввели? Мы же покупаем товар за границей, вывозим его оттуда, в таком случае налог с частных лиц не берут. А здесь почему исключение? — эмоционально высказалась женщина.

Пока Маргарита решила сделать паузу в заказах, отчасти на это повлиял «обидный» НДС. Впрочем, сейчас она не нуждается в пополнении запасов, так как их много осталось с прошлых сезонов, есть даже еще запечатанные посылки.

— Этого добра у меня хватит на ближайшие полгода, даже больше. Тем более, что покупателей сейчас стало гораздо меньше, чем два-три года назад. Я подожду и посмотрю, как на «алике» будет разворачиваться ситуация. Может быть, они увидят, что покупателей стало меньше, и отменят свои накрутки.

Семен пользуется AliExpress с 2014 года, он изучил, что многие товары можно найти только на этой площадке. Введение 20% НДС мужчину не обрадовало, он считает, что эта надбавка «несправедливая».

— Пошли по принципу, что за все платит конечный потребитель. Если бы это было для коммерческого использования или дальнейшей перепродажи, я бы согласился с налогом, — высказался мужчина.

Егор постоянно покупал через AliExpress электронику и компьютерные комплектующие, однако с вводом НДС он намерен прекратить это делать. Мужчина прикинул, что при заказе на «алике» получается такая же цена, как у белорусских продавцов. Правда, он не исключает вероятности, что будет делать заказы через Россию, мол, цена там ниже, НДС нет.

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