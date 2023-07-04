Украинский дипломат: В Беларуси могут произойти события, которые вызовут катаклизмы в России 4.07.2023, 14:19

Александр Хара

Джинн уже выпущен из бутылки.

В Гааге вчера, 3 июля, начал работу офис по расследованию российской агрессии в Украине.

Сайт Charter97.org поговорил с украинским дипломатом и политологом, экспертом фонда «Майдан иностранных дел» Александром Харой, дойдет ли дело до создания полноценного трибунала:

— Уровень российской агрессии и геноцид в Украине не может остаться без ответа. В этой проблеме лично для меня важны несколько аспектов. Во-первых, до конца Второй мировой войны не было ни элементов международного права, ни институтов, которые бы осудили преступников, прежде всего, высшее военное и политическое руководство. Но была создана и правовая основа, и Нюрнбергский трибунал. После 1945-го года мир как-то жил, а следующим моментом были те преступления, которые совершили Слободан Милошевич (бывший президент Югославии — прим.) и другие товарищи.

Соответственно, международное гуманитарное право обогатилось другими инструментами, которые наказывали бы преступников такого масштаба. Сейчас, в 2023-ем году, недостаточно ни механизмов, ни правовой основы для того, чтобы судить тех людей, которые защищаются иммунитетом (президенты, премьеры и так далее). Хотя они являются архитекторами военной агрессии, которая считается преступлением не только с точки зрения международного законодательства, но и российского.

Кстати, в российском, белорусском и украинском уголовном законодательстве есть пункты об ответственности за подготовку, развязывание, ведение агрессивной войны.

Поэтому для Украины и всего мира будет очень хорошо, что будут устранены правовые пробелы в институциональной возможности судить таких людей, как Путин, Лавров и прочие подонки. Мы, украинцы, хотим, чтобы был специальный трибунал и пробелы, которые есть в международном праве, были заполнены. Тогда следующий потенциальный агрессор будет понимать, что понесет ответственность, есть ли у него ядерное оружие или нет, находится он на должности или уже на пенсии. Это важно.

Есть еще один весомый аспект для всех нас, включая россиян и белорусов. После развала «совка» не было юридического процесса в отношении преступлений большевизма: это и репрессии, и Голодомор. Тогда режим не был осужден, эта безнаказанность подталкивает русских к тому, чтобы совершать новые преступления.

Должна быть поставлена историческая точка в беспределе, который начался с приходом большевиков. Поэтому трибунал важен. Другое дело, что наши партнеры прекрасно понимают, насколько это сложно сделать.

— Когда появился ордер на арест Путина, многие эксперты заявляли, что привлечь главу Кремля к ответственности практически невозможно. Мятеж Пригожина меняет ситуацию?

— Это чрезвычайно важное событие, которое не связано с тем, что Путин окажется на скамье подсудимых, а с тем, что он потеряет свою власть. Одно из последствий этого события — разрушение культа личности Путина. Поскольку он пришел к власти и строил ее на основе скопированного у Сталина культа личности. Он рисовал себя как человека прагматичного, жесткого, решающего все вопросы.

Сейчас же мы увидели человека, который был растерян. В первые дни «марша справедливости», скорее всего, Путин сидел где-то глубоко в своем бункере. Он не проявил того мужества, которое мир увидел в лице президента Украины Владимира Зеленского.

Если Зеленский сказал, что «нужны боеприпасы, а не такси»п, то Путин сразу выбрал такси, а не боеприпасы. Подчеркну, имидж мачо, контролирующего все, который «мочит всех в сортире», был поломан, для россиян в том числе.

Еще один важный момент в том, что российское государство, общество и лидер являются несостоявшимися.

— Объясните, почему вы так считаете.

— Своими действиями Пригожин выявлял не только свое личное недовольство и боролся за власть, но по большому счету его поддержали и те, кто считает, что Путин недостаточно много убивает украинцев. Грубо говоря, выбор состоял в том, каким образом убивать украинцев.

Вспомните, как принимали его в Ростове-на-Дону. Пригожин — представитель наемников, убийц, насильников, которые выполняют черную работу и не являются формально частью российского государства. Хоть являются инструментом Путина.

Их считали героями. Это очень много говорит о российском обществе, поддерживающем убийц и насильников, которые восстали против, конечно, ублюднического путинского режима.

Плюс мятеж показал, что милитаризированная Россия не способна ни противостоять группам российских добровольцев, ни Пригожину. Где вся эта хваленая армия, спецслужбы и так далее? Я уже не говорю о том, как в спешном порядке пытались организовать оборону Москвы.

Это всё — политические сигналы в мир. Представьте себе, как Си Цзиньпин, Ким Чен Ын и иранские лидеры смотрят, как их «крутой» коллега, воюющий с НАТО и Америкой, оказался неспособным к такому развитию событий. Сейчас они хорохорятся и показывают, что «все было нормально», но джинн уже выпущен из бутылки. Все эти вещи показывают хрупкость режима Путина. Внешне он выглядит монолитным, но на самом деле трухлявый внутри.

У меня есть надежна, что с успешными действиям Сил обороны Украины начнется обвал российских оккупационных сил. Они будут неспособны дальше вести войну, что вызовет цепную реакцию в самой России, запустив дезинтеграционные процессы. Путин показал, что это не только возможно, а на самом деле сценарий уже неизбежный.

— Это ведь отразится и на Беларуси.

— Конечно. Все может начаться в Беларуси. Мы, конечно, не должны верить подонкам Пригожину и Лукашенко. Но представьте себе, что вот берет Пригожин и заводит, даже без тяжелой техники, в Беларусь, 3-5 тысяч этих бесславных ублюдков. Мы уже с начала вторжения читали о том, что есть напряжение между гражданами Беларуси и российскими военнослужащими на территории страны.

Можно представить, как будут вести себя там «вагнеровцы». Это может вызвать весьма негативную реакцию. Лукашенко, конечно, боится сейчас белорусов, воюющих на стороне Украины, которе могут принять решение об освобождении родины.

Тем не менее, сам факт присутствия в Беларуси этих пригожинских головорезов однозначно может сыграть злую шутку и с Лукашенко, а затем и с Россией. Беларусь может оказаться незаметным местом, где могут произойти вещи, которые вызовут катаклизмы и в РФ.

— Лукашенко не стесняется говорить о своей причастности к похищению украинских детей. Договорится ли белорусский диктатор до ордера на арест?

— Я хотел бы, чтобы это произошло. Знаете, другие преступления требуют документации, процедур, а Лукашенко же сейчас совершает ошибку, публично признаваясь в тех вещах, которые будут квалифицировать как международное преступление.

Речь идет не только про нахождение детей, незаконно вывезенных с территории Украины, но если там им будут промывать мозги, то это будет элементом геноцида, ведь стирание любой идентичности является признаком геноцида. Надеюсь, что МУС в этом случае расширит список подозреваемых, не только фюрер русского мира, но и Лукашенко окажется в том же юридическом статусе, что и Путин.

Белорусское государство, управляемое Лукашенко, с точки зрения международного права является таким же агрессором, как и РФ. Хотелось бы, чтобы и руководство Беларуси оказалось в списках тех, кто будет отвечать за подготовку, провокацию агрессии и ведение войны, преступления, которые связаны с незаконным перемещением и удержанием украинских детей.

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