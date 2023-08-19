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«Какие три метра? Тут 8х8»: пробоину в борту танкера SIG показали с близкого расстояния

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  • 19.08.2023, 10:42
  • 6,634
«Какие три метра? Тут 8х8»: пробоину в борту танкера SIG показали с близкого расстояния

Россиянина шокировали последствия атаки морского дрона.

Обнародовано новое видео российского танкера SIG после попадания в него катера-беспилотника, начиненного взрывчаткой.

Удар проделал в корабле огромную дыру, сообщает dialog.ua.

Россиянин снял поврежденный корабль на ремонтном доке. Он подтвердил, что удар пришелся по машинному отделению танкера РФ, и дыра в обшивке оказалась значительно больше, чем считалось ранее.

«Это после дрона. Это вот взорвал дрон. Охренеть! Вот это пробоина. Какие 3 метра? Тут метров 8 на 8, наверное. Полностью разорвало машинное отделение. Трындец», - отметил россиян за кадром.

Танкер SIG в ночь на 5 августа был атакован беспилотным катером, начиненным взрывчаткой. Инцидент случился в Керченском проливе, где корабль находился на стоянке.

В Сеть сразу же было слито видео атаки, на котором видно, что именно SIG был главной целью - морской дрон сделал круг вокруг него прежде, чем ударить.

Танкер SIG еще с 2019 года находится под санкциями США за участие в снабжении топливом военной группировки РФ в Сирии. Также есть информация, что корабль перевозил для российских военных взрывчатку и другие «специфические грузы».

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