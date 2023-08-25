«Сейчас занимаюсь тем, что мне по душе» 25.08.2023, 11:05

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Как супружеская пара вложили весь бюджет в бизнес и открыла студию татуировки.

Супруги Лидия и Максим долго не могли найти себя в профессии, но в 2018 году решились открыть семейный бизнес – современную студию татуировки и перманентного макияжа SPLIT. Для наших героев это не только бизнес, но и работа по душе, на которую они тратят по 10-15 часов в сутки.

Myfin.by поговорил с Лидией и узнал, во сколько обойдется открытие собственной студии, как правильно выбрать рабочее пространство и с какими нестандартными ситуациями порой приходится сталкиваться мастеру.

«Работала мастером маникюра, менеджером, мерчендайзером, фасовщиком и кладовщиком»

До знакомства с мужем я долгое время искала себя и пробовала работать во многих направлениях. Была мастером маникюра, менеджером в различных сферах (от строительства до косметики), пробовала себя в роли мерчендайзера, фасовщика, кладовщика. Закончила огромное количество бьюти-курсов.

Сменив огромное количество различных профессий, поняла, что я личность творческая. Мне неинтересно сидеть в офисе за компьютером и смотреть в монитор. Я поняла, что хочу общаться с людьми, создавать что-то полезное и красивое для людей. И сфера перманентного макияжа подошла под мои запросы и желания. Сейчас занимаюсь тем, что мне по душе.

Супруг с детства интересовался рисунком, и его путь похож на мой. Максиму пришлось поработать долгие годы в разных направлениях, прежде чем прийти в тату-сферу и не бояться развиваться в этом направлении. Не все люди воспринимают всерьез такие профессии, как у нас. Но я точно могу сказать: вовсе не важно, чем вы занимаетесь. Если любите свое дело, обязательно добьетесь успехов в нем, это факт.

«Год носила с собой скетчбук и рисовала, чтобы рука привыкла держать инструмент»

Практически сразу после нашего знакомства я подумала, что было бы здорово начать семейный бизнес, в котором оба человека будут заниматься творчеством с большим удовольствием и интересом. За пару лет до приобретения навыков в сфере перманентного макияжа я начала изучать базу рисунка. Целый год носила везде с собой скетчбук – училась штриховать и рисовать какие-то несложные рисунки, чтобы моя рука привыкла держать инструмент. Так как муж обладал определенной художественной базой, он давал мне подсказки.

Спустя год самостоятельной практики я закончила обучение в школе перманентного макияжа, посетила десятки разных курсов по повышению квалификации. После полутора лет в новой сфере я решила, что нам с мужем пора открывать свой бизнес и двигаться в этом направлении.

«Хотели работать в новом прогрессивном районе»

Первая наша студия в 2018 году была небольшой, но достаточно уютной. Находилась она в помещении торгового центра. Мы проработали там почти два года и приняли решение, что должны развиваться.

В 2020 году мы нашли прекрасное помещение, которое с первого взгляда нам понравилось. Мы смогли воплотить в реальность свою маленькую мечту: открылись в двухэтажном творческом пространстве в Новой Боровой. И вот уже более трех лет у нас своя студия с ремонтом в стиле LOFT. Дизайн-проект нашей студии мы придумывали сами. Так как семья у нас творческая, это не составило большого труда.

Нам хотелось работать в новом прогрессивном районе, где много молодых людей и семей. Именно они и являются нашей целевой аудиторией. Да и мы построили жилье в Новой Боровой, поэтому очень удобно добираться до работы.

В нашем районе многие заведения поддерживают культуру Pet-friendly (доступная среда для хозяев домашних питомцев). И к нам в студию можно приходить с пушистыми друзьями. У самих есть собака, которая часто встречает гостей на ресепшене. Правда, мы всегда предупреждаем об этом клиентов – вдруг у кого-то аллергия. В таком случае оставляем питомца дома.

«Стартовый капитал на открытие – около $10 000»

Когда с супругом открывали свой бизнес, уже имели хорошую квалификацию и постоянную базу клиентов. После создания собственной студии практически ничего не поменялось. Разве что выросла клиентская база и появилось собственное гнездышко для работы.

Стартовый капитал, который нам пришлось вложить в открытие студии, составил около $10 000. Мы долгие годы (еще до знакомства друг с другом) откладывали деньги. Соединив наши финансы в общий семейный бюджет, поняли, что если не рискнем, то еще долгое время будем сидеть на одном месте. Поэтому решили наш капитал вложить в ремонт студии и необходимое для работы оборудование.

Помещение у нас арендное, так как в этом районе на продажу подходящие варианты не выставлялись. Да и нас такой расклад устроил, потому что купить собственное пространство финансы не позволяли. Мы арендовали помещение, сделали в нем ремонт, вложили все, что у нас было, и ни разу не пожалели об этом.

Перманентный макияж и татуировка не являются медицинскими процедурами, поэтому специальные лицензии для открытия подобного бизнеса нам не понадобились. Все, что нужно было сделать, – это открыть ИП и зарегистрироваться во всех соответствующих государственных органах.

У нас с мужем изначально не было цели делать коммерческую студию, нанимать огромное количество работников и зарабатывать на них. Мы хотели создать комфортное место для себя и наших клиентов. Некоторое время у нас в команде работала татуировщица, но спустя какое-то время ей захотелось двигаться дальше самостоятельно.

К нам иногда приезжают работать мастера из других городов. Тогда мы можем сдать в дневную субаренду рабочее место, но это бывает достаточно редко, так как не предлагаем места начинающим специалистам. В нашей команде есть лишь два постоянных мастера: это я в качестве мастера перманентного макияжа и мой супруг Максим – мастер художественной татуировки.

На дому с мужем никогда не принимали, так как наша профессия не позволяет это делать. Нам нужны максимально стерильные условия для работы с поврежденной кожей. Да и в наше время не так уж сложно арендовать помещение, так как вариантов очень много. Подобрать можно для любого бюджета. Даже во времена пандемии больших сложностей мы не испытывали. Безусловно, клиентов было меньше, но нам всегда хватало на аренду, налоги и расходные материалы.

«Средний чек в день – около 600 рублей»

Сложно назвать точные цифры ежемесячного дохода, который мы имеем с мужем. В один месяц можем заработать около 3000 рублей, а в другой — 8000 рублей (после вычета всех расходов и налогов). Все зависит от сезонности, праздников и уровня доходов населения. Средний чек в день может составлять около 600 рублей.

Ежемесячно на государственные выплаты (налоги, отчисления в ФСЗН) мы отдаем около 1500 белорусских рублей. На аренду помещения уходит 2800 рублей. На закупку расходников ежемесячно тратим рублей 200.

В сезон, когда уровень запросов на услугу растет (примерно с сентября по июнь), мы пользуемся таргетированной рекламой в Instagram. Больше никакие инструменты продвижения не применяем, нам более чем достаточно этой соцсети. В среднем на рекламу в Instagram тратим от $50 до $150 в месяц, но, опять же, это происходит не постоянно. Максимум – восемь месяцев в году, но не более.

Так как я являюсь мастером перманентного макияжа, времени на свою услугу мне приходится тратить меньше, чем мастеру татуировки. В день могу принять от двух до семи человек, но, как и говорила, все зависит от сезона и спроса. В татуировке картина немного другая. Мой муж не работает с мелкими заказами, а выполняет только большие реалистичные проекты, которые занимают не один день работы. Поэтому он берет одного клиента в день, а иногда даже с ним же работает в течение трех дней.

Мы с супругом уделяем работе от 10 до 15 часов в сутки. Даже если выходной и мы не находимся в студии, необходимо отвечать на запросы онлайн, консультировать людей. Мужу нужно самостоятельно подготовить дизайны эскизов, создать 3D-модели для каждого клиента, а это занимает огромное количество времени.

«Вы должны шарики детям продавать, а не делать демонические татуировки»

К счастью, странные или неприятные ситуации случаются крайне редко. Но все же бывают. Однажды пришла девушка на перманент бровей, которая попросила сделать их на мой вкус. Пока проводила процедуру, девушка успела наговорить на всех своих мастеров и врачей гадости. Под раздачу попали специалист по маникюру, парикмахер, стоматолог. Она рассказывала, как ей удалось отбить свои деньги у всех. Меня насторожило, что девушка негативно отзывалась обо всех, поэтому удивилась, когда после увиденной работы она сказала, что ей все нравится.

Прошло два месяца, эта же девушка сделала у меня коррекцию бровей. Проходит полтора месяца тишины... и в меня полетели гневные сообщения, что я испортила ей лицо и должна вернуть деньги. Тогда я поняла, что попала в ту же сеть, что и другие мастера. После этого девушка пришла в студию и начала скандалить при другом человеке. Я решила, что мои нервы и время другого клиента дороже, поэтому отдала деньги. К счастью, такие ситуации не повторялись больше.

Вспоминается еще одна история. Пару лет назад в Хэллоуин мы украсили студию в соответствующей тематике праздника. И вечером к нам решил зайти мужчина пенсионного возраста с внучками, который начал рассказывать, что мы здесь все демоны. По его мнению, татуировки произошли от дьявола, да и мы в целом занимаемся какой-то непонятной работой. А вместо татуировок должны продавать детям шарики.

«Участвуем в конкурсах и чемпионатах»

Планы по развитию у нас всегда есть. Творческие люди всегда хотят развиваться в своем деле, поэтому каждый день мы прилагаем все усилия. Постоянно стараемся участвовать в международных конкурсах, чемпионатах, посещаем мастер-классы по повышению квалификации. Например, я участвовала в мероприятии «BEAUTY шабаш», который проходил в Минске в прошлом году.

Супруг уже не раз занимал призовые места на различных мероприятиях. Например, в этом году получил второе место на Санкт-Петербургском «Фестивале Татуировки» в номинации «Искусственная кожа».

Такие победы и любовь к творчеству помогают никогда не сдаваться. Всегда нужно верить в себя и свое дело. И совершенно не важно, чем занимаетесь. Тем более в наши времена есть множество возможностей и технологий для развития. Необходимо пробовать, учиться, спотыкаться и снова идти вперед. Именно это поможет достигнуть желаемого результата.

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