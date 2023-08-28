Мебель чистая неделями: секрет уборщиц, как надолго избавиться от пыли

Мебель чистая неделями: секрет уборщиц, как надолго избавиться от пыли9
- 28.08.2023, 12:00
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Простой лайфхак поможет справиться с грязью и избавит от неприятного запаха.
Влажную уборку в доме нужно проводить раз в неделю. Но пыль быстро оседает на поверхности, особенно летом, когда в квартире часто открыты окна на проветривание.
Она не только делает наш дом неопрятным, но и плохо влияет на наше самочувствие. Поэтому «Обозреватель» нашел способ, чтобы помочь эффективно справиться с этим.
Горничные пользуются действенным средством в борьбе с грязью, которое значительно облегчает их работу. Пыль мгновенно стирается с поверхности и долго не оседает на нее.
Чтобы создать такой раствор, вам понадобится литр теплой воды и 200 миллилитров яблочного или столового уксуса. Смешайте эти ингредиенты и нанесите с помощью распылителя на необходимые участки. Протрите чистой мягкой тряпкой и можете забыть о пыли на несколько недель.
Уксус не только поможет вам справиться с грязью, но и избавит от неприятного запаха. Это незаменимый помощник в уборке.