До закрытия границы Беларуси с ЕС остался один шаг Руслан Шошин, «Белсат»

6.08.2023, 10:11

Варшава, Вильнюс и Рига сделают это без колебаний.

Река Ялуцзян на границе Китая и Северной Кореи – единственное место, где люди имеют хоть небольшой шанс вырваться из страны Кима. Если северокорейские пограничники кого-то там поймают, в лучшем случае направят в трудовой лагерь. А если удастся пройти через реку в Китай, то может получиться попасть оттуда в третью страну. Это не будет легко, но такова северокорейская действительность. Похоже, что такую судьбу Александр Лукашенко готовит Беларуси.

Граница с Украиной закрыта, потому что война, а Лукашенко – соучастник агрессии путинской России. Литва закрывает очередные пограничные переходы. На границе с Польшей работает только один переход, через который белорусы еще могут выехать в свободный мир. И нельзя исключать, что в ближайшее время ситуация может измениться. В худшую сторону.

Глава МВД Польши Мариуш Каминьский несколько дней назад заявил, что Польша, Литва и Латвия могут закрыть все пограничные переходы на границе с Беларусью. Лукашенко прямо заявили: очередные провокации на границе со странами ЕС закончатся полной изоляцией Беларуси.

Возможно ли это? Вполне, но только в случае серьезного обострения на границах Беларуси с западными соседями. Варшава, Вильнюс и Рига не дрогнут, если, например, на границе с Польшей, Литвой или Латвией произойдет провокация с участием вагнеровцев. Нельзя также исключать закрытия границ ЕС в случае очередного вторжения России в Украину с территории Беларуси.

Очевидно, что терпение властей в Варшаве заканчивается, особенно после недавнего нарушения воздушного пространства Польши белорусскими вертолетами. Границу усиливают дополнительными военными и полицейскими силами. И, что самое главное, лукашенковская Беларусь стала настолько токсичной темой в Польше, что закрытие границы поддержит большинство поляков. В марте полное закрытие границы поддерживали 54 % поляков, это до того, как в Беларуси появились вагнеровцы, до нарушения воздушного пространства. Поэтому политиков в Варшаве от принятия такого решения отделяет один шаг.

Очередные провокации режима могут иметь катастрофические последствия для тысяч белорусов, которые продолжают путешествовать в ЕС (учатся, работают). Дорога в свободный мир будет дорогая и гораздо длиннее, через третьи страны, которые не закрыли своих аэропортов для российских и белорусских самолетов. И не известно, сколько в такой ситуации пришлось бы жить белорусам: может, месяцы, а может, годы. Открыть границу Варшаве будет сложно, для этого режим должен был бы сильно уступить.

Какие последствия для Минска может иметь закрытие границы? Несколько миллиардов убытков от прекращенных торговых отношений (да, Беларусь все еще торгует с ЕС). Переход в полную зависимость от китайских доставщиков (которые не смогут экспортировать, например, произведенной в Китае продукции западных марок), дефицит товаров и электроники европейских производителей. Начнется дефицит европейских автомобилей, которые все еще «пригоняются из Германии». Лукашенко столкнется также с другой проблемой. Начнется кризис в отношениях с такими среднеазиатскими странами, как Казахстан, внешняя торговля которых зависит от транзита через территорию Беларуси. Это может привести к еще большему расколу в ОДКБ и Евразийском экономическом союзе.

Руслан Шошин, «Белсат»

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