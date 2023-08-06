Появилось свежее спутниковое фото подбитого дроном «Оленогорского горняка» 5 6.08.2023, 11:36

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Россияне пытаются удержать на плаву подорванный корабль.

Российские оккупанты пытаются ускоренными темпами отремонтировать большой десантный корабль «Оленегорский горняк». Поврежденное судно пришвартовано в порту Новороссийска.

Вокруг поврежденного корабля находится различная надводная техника. Об этом в Telegram сообщает международное разведывательное сообщество InformNapalm.

Спутниковые фото от 5 августа свидетельствуют о попытках российских оккупантов отремонтировать поврежденный большой десантный корабль. В частности, вокруг «Оленогорского горняка» находится как минимум три единицы техники.

Возле корабля находится один плавучий кран и аварийно-спасательное судно. Также на спутниковых фото замечены два водолазных катера. Стоит отметить, что захватчики не сообщали о сроках, за которые хотят отремонтировать поврежденный корабль.

Напомним, что морской дрон атаковал российский десантный корабль «Оленегорский горняк» в бухте Новороссийска в Краснодарском крае РФ. Судно получило серьезную пробоину, завалилось на борт и больше не может выполнять свои боевые задания.

Ранее сообщалось, что морской дрон врезался в российский танкер SIG в 30 милях от Керченского пролива ночью 5 августа. Позже российские СМИ опубликовали фото поврежденного танкера SIG. Он получил пробоину в районе машинного отделения.

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