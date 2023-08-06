Нужно ли оплачивать, если разбил что-то в магазине в Беларуси? 8 6.08.2023, 16:26

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Ответ юриста может вас удивить.

Иногда в магазинах у покупателей случаются казусы, когда ненароком разбивается какой-то товар. Бутылка выскользнет из руки, или пакет молока. Должен ли покупатель оплатить товар?

На вопрос ответил юрист, специалист в сфере защиты прав потребителей Иван Райкевич:

«За разбитый товар вы должны оплатить (ст.933 ГК РБ), и не важно, специально вы его разбили или по неосторожности.

Исключения составляют случаи, когда виной всему действия продавца (ненадежно прикручена полка, товар в масле и скользкий, товар стоит так, что повалился, когда вы пытались взять понравившуюся вам вещь и т.д.)

Единственное, платить на месте вас никто не может заставить, хотя продавцы любят угрожать милицией.

Оставляете продавцу свои данные и отправляете его в суд, если считаете, что вашей вины ни в форме умысла, ни в форме неосторожности нет, а товар разбился из-за действий или по неосмотрительности продавца».

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