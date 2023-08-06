«Ты боишься правды»: воин ВСУ мощно ответил Соловьеву про Донбасс 4 6.08.2023, 20:25

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Егор Фирсов записал видеообращение к кремлевскому пропагандисту.

Украинский военнослужащий Егор Фирсов из 109-й донецкой бригады территориальной обороны отреагировал на вопрос кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева.

Недавно Соловьев в эфире одного из своих пропагандистских шоу задал риторический вопрос украинским военнослужащим о том, что они «забыли» на Донбассе. Воин ВСУ ответил, что Донбасс - это его малая Родина. Фирсов родился и вырос в Авдеевке, которую сейчас российская армия уничтожает ударами авиации и артиллерии.

«Сейчас мой родной город стирает с лица земли российская армия. Мне некуда уходить. Это вы оккупанты, которые пришли в мой дом и уничтожаете мой родной город вместе с его жителями. Мой долг как человека, который здесь родился и вырос, защищать свою Родину от вас, тех, кто пришел, чтобы все здесь уничтожить. Вы хуже гитлеровцев… Посмотрите на Мариуполь, Бахмут. Вы полностью сровняли их с землей. Вы пришли и уничтожаете даже те здания, которые 80 лет назад пережили немцев. За вами остаются руины, и вы называете это «помощью Донбассу»? Нет, это не помощь! (...) Вы ненавидите Донбасс и уничтожаете здесь все», - заявил украинский военнослужащий.

Он заверил, что никогда не уйдет с Донбасса, будет стоять до последнего, чтобы не пропустить оккупантов дальше.

«Конечно же, ты не покажешь мой ответ на своем канале. Ты способен только лгать, ты боишься правды, потому что правда не за вами… Мы на своей земле. Поэтому мы победим. Слава Украине!» - констатировал Фирсов.

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