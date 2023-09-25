«Ходят слухи, что погиб командующий Черноморским флотом РФ» 4 25.09.2023, 8:30

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Начальник штаба Олег Цеков находится в больнице без сознания.

На картах ISW видно небольшое продвижение ВСУ на юго-восток от Работино на Мелитопольском направлении. Кроме этого, ISW в своей сводке пишет, что есть некоторые успехи украинских войск под Бахмутом. Но на картах этого пока не видно, пишет российский публицист Альфред Кох в telegram.

Опять же судя по этим картам, россияне неожиданно отступили, оставив село Синьковка, недалеко от Купянска. Там не было никаких боев, во всяком случае, о них нигде не сообщалось. Еще вчера линия фронта проходила западнее этого села, а теперь проходит восточнее. Что бы это могло значить? Теряюсь в догадках.

Стало известно по меньшей мере о двух генералах, ставших жертвами вчерашней украинской атаки на штаб Черноморского флота РФ в Севастополе.

Согласно заявлению Кирилла Буданова, в тяжелом состоянии находится командующий группировкой на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук. Также, по словам Буданова, начальник штаба генерал-лейтенант Олег Цеков находится в больнице без сознания.

Еще он сообщил, что в общей сложности пострадало не менее девяти человек из числа высокопоставленных российских офицеров. Ходят слухи, что погиб командующий Черноморским флотом РФ адмирал Виктор Соколов. Но Буданов сказал, что такой информацией он не располагает.

В общем, война идет своим ходом, конца ей пока не видно. Я тут сегодня вспомнил, что когда я путешествовал по Мексике, то видел рядом с пирамидами майя, специальные капища, где приносили людей в жертву богам. И чем страшнее были боги, и чем важнее была просьба людей к ним, тем моложе и здоровее были люди, которых приносили в жертву.

И когда уже, например, какой-нибудь мор охватывал один город за другим, или засуха уничтожала урожай, то тут уж, деваться некуда, и майя приносили в жертву своих маленьких детей. Много маленьких детей. Во славу богов. И для их умилостивления.

И что изменилась за те века, что прошли с тех пор? А ничего. Люди выбирают из себя самых молодых, самых храбрых и самых здоровых и приносят их в жертву. Уж даже не знаю… Во имя бога войны, что ли?

Нет, нет! Стариков и инвалидов нам не надо. Оставьте их себе. Наш бог любит преимущественно мужчин. Причем молодых, сильных и абсолютно здоровых. Поэтому, прежде чем принести их в жертву, мы их отправляем на медкомиссию. Чтобы все было по-честному. Мы наших богов не обманываем! Мы им поклоняемся…

И потом, когда мы все умрем, мы предстанем перед Всевышним. И старый добрый Бог спросит у нас, за что мы убили этих мальчиков? И мы начнем ему с жаром объяснять, что вот, де, были границы, они проходили тут и тут, вот по этой линии, до этой деревни, а потом граница поворачивала круто сюда и так до самого моря…

И вот враги, сюда полезли, а это - наша земля. И мы ее стали защищать. С той стороны границы - их земля. Мы на нее не претендуем, а они сюда полезли. А здесь - наша земля…

И Бог с удивлением узнает, что оказывается люди придумали государства, и провели черточки по созданной Им земле. И устроили такие правила, что тот, кто переступает черточку - того надо убить. И разбили людей на группы, и сказали, что каждая группа является подданными конкретного государства, у которого есть границы-черточки. И не может член одной группы, переходить черточки в другую группу, без согласия этой группы…

И представ перед Ним, мы сами ужасаемся тому, какую глупость мы городим. Какое все это имеет значение перед лицом смерти молодых, красивых, храбрых людей, наших с вами детей? Какие к черту черточки? Что за детский сад? О чем вы?

Мы Русь! Нет это мы Русь! Мы еще тысячу лет назад вас жгли! Нет это мы вас жгли… Ах так, тогда давайте убьем наших детей. Кто больше убьет, то и прав. Тот и будет настоящей Русью!

Так что деваться некуда! Поэтому давай сынок, собирайся на войну. Надо родину защищать. Иначе пропадет родина. А как мы без родины? Нам без родины никак… Без тебя-то мы обойдемся. А без нее - пропадем почем зря… Я уже старый, мне уже нельзя. А тебе самый раз пойти да помереть. За родину.

Ишь, враги какие подлые: черточку переступили! Неправильно говорят вы черточку тут провели.

Она должна по другому идти! Ишь чего удумали! То ли мы не знаем как она должна идти? Тут еще тысячу лет назад наши великие предки жили! Видишь летопись? Тут все написано. А вашу летопись выкиньте на помойку. Она неправильная. Наша правильнее вашей! Бе-бе-бе!

Так что иди, сынок, и не спорь. Тут уж дело ясное, что пришел твой черед помирать. Ты только перед смертью ихних молодых и здоровых мужчин тоже побольше убей. Тогда вообще будешь молодец. А мы тебя воспоем в веках, тут уж не сомневайся. Все сделаем как надо. Так уж заведено при жертвоприношении. Песни, танцы, бюст на родине героя. Таков этот красивый древний обычай…

Еще раз: земля это - вещь. Неодушевленный предмет. Камни, песок, гумус. Пока вы это читаете, во всем мире сотни тысяч раз куски земли продаются и покупаются. Акры, гектары, сотки… Приписывать земле какие-то священные свойства, полагать, что за нее обязательно нужно убивать людей и самому умирать - это дикое язычество.

Государственные начальники испокон веку поддерживают в своих подданных веру в этот страшный языческий культ Матери-Родины. Деметры-Астарты-Изиды. Их корысть понятна. На том стоит сам государственный миф.

Но мы-то с вами христиане! И мусульмане! И иудеи! То есть - монотеисты. У нас нет никакого другого бога, кроме Создателя! Саваофа, Адоная, Аллаха. Первая заповедь! И вторая: не создай кумира и не поклоняйся идолам!

Господь запретил убийства! Вообще. Совсем. Просто: не убий. Точка. Защищать от врагов надо людей. Своих стариков, женщин и детей. Но не пустую, неодушевленную вещь. Не вещь. В ней нет никакой магии. Это просто товар. Вас обманывают.

И война эта идет не за землю, а за людей. Родина - это люди. Только люди. Ничего кроме людей. Только в такой войне есть смысл. И только поэтому правота на нашей стороне. Только поэтому. И только поэтому наше дело правое. И поэтому враг будет разбит, а победа будет за нами.

Слава Украине!

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