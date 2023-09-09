Легендарная группа Irdorath выпустила новую песню после выхода на свободу 1 9.09.2023, 13:09

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Музыканты написали во время заключения в колонии.

Музыканты из фолк-группы Irdorath, которые вышли на свободу после колонии и уехали из Беларуси, выпустили новую песню «Зорамі», которую написали во время заключения. Трек появился на YouTube-канале коллектива.

Композицию «Зорамі» музыканты написали во время заключения в колонии. «Такие люди, как мы, пели ее много раз, тихо и тайно, со слезами на глазах», — рассказала солистка Irdorath Надежда Калач.

В описании к видео представители группы говорят, что многие журналисты пытались пообщаться с ними по поводу их последних двух лет, но они «выбрали искусство как наиболее полную форму самовыражения».

По словам музыкантов, «Зорамі» — их первая творческая работа после заключения, и в ней «есть все, что можно сказать об этой мрачной истории». Сейчас они работают над тем, чтобы группа Irdorath как можно быстрее вернулась на сцену.

Вокал в песне исполняют Владимир и Надежда Калач (она также автор музыки и текста), Юлия Марченко, Антон Шнип и лидер фолк-рок-группы Vuraj Сергей Долгушев.

Напомним, музыкантов группы Irdorath задержали вместе с компанией друзей под Минском в августе 2021 года.

Антону Шнипу и супругам Петру и Юлии Марченко дали 1,5 года колонии общего режима, музыканту Дмитрию Шиманскому — 3 года «химии». После этого ему удалось уехать из Беларуси.

Лидерам Irdorath Надежде и Владимиру Калач присудили по два года колонии. На свободу они вышли в апреле и после этого уехали из Беларуси. Сейчас супруги находятся в Польше.

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