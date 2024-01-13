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Очевидно!

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  • 13.01.2024, 21:12
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Очевидно!
Леонид Судаленко

Убийство от имени государства.

Известный правозащитник, бывший узник совести Леонид Судаленко в «Фейсбуке» отреагировал на смерть в лукашенковской тюрьме политзаключенного Вадима Храсько:

— Очевидно, человек в мантии судьи отправил его за решетку без учета состояния здоровья!

Очевидно, что он жаловался на плохое состояние здоровья, но его там никто не услышал!

Очевидно, что он въехал в лагерь в начале зимы. А это значит, он сутками на улице убирал снег, не имел шансов отказаться, потел от работы и был мокрый, а согреться не было возможности!

Очевидно, он мокрым и во влажном белье был вынужден днями быть на морозе, таким ложиться спать, ведь теплая вода там только раз в неделю!

Очевидно, что пневмония — это та не болезнь, от которой умирают мужчины в 50 лет!

Очевидно, что это убийство от имени государства!

Политзаключенный Храсько умер в ночь с 8 на 9 января от пневмонии. Правозащитники сообщают, что в больницу мужчину доставили в состоянии, когда его уже было невозможно спасти. Официально о смерти политзаключенного пока не сообщалось. 12 января Вадима Храсько похоронили в Минске.

Напомним, 21 мая 2021 года в Шкловской колонии умер политзаключенный Витольд Ашурок. 5 января 2022 года в Могилеве покончил жизнь самоубийством политзаключенный Дмитрий Дудойть. 7 мая 2023 года в колонии умер политзаключенный Николай Климович.

11 июля 2023 года в Гродненской тюрьме от прободной язвы умер художник Алесь Пушкин.

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