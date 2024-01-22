Великобритания передала ООН фотографии поставок северокорейского оружия России 3 22.01.2024, 13:53

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Перевозками контейнеров с оружием занимались три российских судна.

Комиссия экспертов ООН заканчивает подготовку доклада о нарушении международных санкций, введенных международным сообществом в отношении Северной Кореи. Ожидается, что доклад, первый после начала поставок вооружений из КНДР в Россию, будет опубликован в феврале.

Великобритания предоставила комиссии спутниковые снимки перевозок, осуществлявшихся с сентября по декабрь между корейским портом Раджин и двумя портами в Приморском крае — поселке Дунай в бухте Конюшкова и портом Восточный под Находкой. Фотографии содержатся в отчете британской военной разведки, с которым ознакомилась The Guardian.

Перевозками контейнеров занимались три российских судна — «Майя 1», «Ангара» и «Мария». Например, «Майя 1» 12 ноября 2023 г. находилась в «Восточном», затем 20 ноября загрузила контейнеры в Раджине и 5 декабря выгрузила их в Дунае.

Ранее некоторые из этих кораблей идентифицировали эксперты из британского Королевского объединенного института оборонных исследований, венской организацией Open Nuclear Network и новостного сайта NK News, специализирующегося на новостях о Северной Корее. Все три находятся под западными санкциями, так как связаны с компаниями «М-лизинг», занимающейся «транспортировкой оружия и военной техники в интересах российского правительства», и «Оборонлогистика», участвовавшей «в незаконном захвате и оккупации Крыма Россией в 2014 г.» и обеспечивающей потребности Министерства обороны РФ.

По данным спецслужб США, Южной Кореи и независимых экспертов, КНДР поставила в Россию более миллиона снарядов, а также начала отправлять баллистические ракеты. Обломки одной из них были недавно обнаружены после обстрела Харькова.

«Использование Россией в Украине северокорейского оружия нарушает многочисленные резолюции Совета безопасности ООН, — сказал The Guardian дипломат ООН. — Оно подрывает международные усилия по предотвращению распространения ядерного оружия и демонстрирует, в какой отчаянной ситуации оказалась Россия в результате своего провального вторжения». Данные, предоставленные британской разведкой, и другие доказательства должны заставить ООН начать полноценное официальное расследование «вопиющего нарушения международных санкци Россией и КНДР», считает дипломат.

Северокорейские ракеты по характеристикам похожи на российские «Искандеры», отмечают военные эксперты. Учитывая их эффективность против «Искандеров», американские системы Patriot, которыми пользуются украинские силы ПВО, «должны быть способны перехватывать северокорейские баллистические ракеты малого радиуса действия», сказал Bloomberg Шан Шаих, научный сотрудник проекта ракетной обороны вашингтонского Центра стратегических и международных исследований.