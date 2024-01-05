Мужчина купил «белорусский хамон» и рассказал о нем в TikTok 2 5.01.2024, 10:48

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Чем на самом деле оказался мясной продукт?

Тиктокер Андрей еще в октябре прошлого года купил отечественный деликатес — хамон «Гродненский». Пробу продукта мужчина снял на видео и выложил его в интернет.

На видео мужчина рассказал, что он решил порадовать свою семью вкусным. Мол, «один раз живем», поэтому раскошелился и купил мясной продукт хамон «Гродненский», произведенный на Гродненском мясокомбинате. Распаковку продукта тиктокер снял на видео. Андрей показал, что в картонной коробке находился кусок мяса в вакууме, деревянная подставка для него и нож для нарезки продукта.

— На этом плюсы заканчиваются, мясо в плюс не входит, — сказал мужчина после демонстрации упаковки.

Андрей признался, что настоящий хамон он никогда не ел, видел этот продукт лишь на видео и примерно представлял, каким он должен быть по вкусу. Он уточил, что осведомлен, что оригинальный продукт должен быть без вакуума, «в корке жира».

— Это не хамон, — сделал вывод автор видео. — Это вяленое мясо, кумпячок, полендвица, да как угодно называйте. Просто кусочек мяса в упаковке. Пойдет под винишко, на бутерброды на завтрак. Никогда не покупайте это.

В комментариях автор видео сообщил, что на вкус продукт «ничего особенного, обычное копченое мясо под вакуумом».

И хотя ролик был размещен в TikTok почти три месяца назад, комментируют увиденное до сих пор. Наверняка производитель будет огорчен, большинство отзывов о белорусском «хамоне» ироничные и критические. Мы собрали несколько комментариев. Среди них были и те, кто пробовал настоящий хамон, их отзывы тоже оказались не самыми позитивными.

«Если бы испанцы увидели у себя этот продукт, кого-то посадили на пожизненно».

«Мне кажется, что хамон съели и закинули обычное свиное филе».

«Написали бы кумпяк по-гродненски, была бы правда».

«Покупала такой «хамон», с испанским и близко не лежал. Единственное, чем можно его спасти, это прям на подставке несколько дней подсушить».

«У бабушки за печкой висел такой хамон, кумпяк называли. Больше такого не ела».

«Я точно такой же покупал, больше всего не понравилось то, что отдает каким-то пакетом. После этого сделал сам вяленое мясо, намного вкуснее получилось».

«Этот гродненский вообще ни о чем, согласна, мне тоже не понравился. Нож — это вообще отдельная история, на Алиэкспресс лучше закажешь».

«Производитель не обманул, просто на упаковке написано не «хамон», а «xamoh», только большими буквами».

«В деревне это называли стягно».

«Это как и белорусские креветки».

Отметим, что сейчас в продаже в интернет-магазинах Минска хамона «Гродненского» нет, но указана его цена в «Гиппо» — 50 рублей 76 копеек.

Хамон — национальное блюдо Испании, его готовят их задней свиной ноги. Деликатес производят из разных пород свиней, отличается и их способ содержания. Процесс приготовления хамона очень длительный — ногу солят, а потом сушат, это может занимать от 6 до 36 месяцев.

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