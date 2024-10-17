МИД издевательски предложил белорусам эвакуироваться из Ливана своим ходом и за свой счет
- 17.10.2024, 8:42
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«Не ждите с моря ракеты».
Воюющая Украина смогла организовать вывоз своих граждан из Ливана, когда там начались военные действия между Израилем и боевиками «Хезболлы». Белорусский МИД тогда советовал находящимся там соотечественникам «соблюдать правила личной безопасности». Сейчас в ведомстве предлагают не ждать «с моря ракеты» и покинуть ближневосточную страну самостоятельно и за свой счет.
«Ливан уже покинули более 3 тысяч французов, более 1100 американцев, и белорусам МИД тоже говорил это сделать. Но говорить — не мешки ворочать. Поэтому мы посидели и посмотрели, как реально гражданам Беларуси вернуться из Ливана домой», — говорится в неофициальном телеграм-канале МИД.
Соотечественникам, которые находятся в Ливане, предложили список авиарейсов с возможностью добраться до Минска:
Ежедневно несколько рейсов по маршруту Бейрут — Амман выполняют ливанская компания Middle East Airlines (номера рейсов: ME 313, ME 311) и иорданская компания Royal Jordanian Airlines (номера рейсов RJ 401, RJ 403, RJ 407). Дальше рейс Амман — Москва, оттуда Belavia прямо в Минск.
Еще один маршрут: Бейрут — Стамбул — Минск. Каждый день в турецкий город летает Middle East Airlines (ME 268, ME 1270, ME 266), чуть реже — Turkish Airlines (TK 824, TK 826). И снова — оттуда рейсом Belavia в Минск.
Ежедневно и неоднократно Middle East Airlines (ME 437, ME 441) и Qatar Airways (QR 416, QR 426, QR 418, QR 420) совершают рейсы Бейрут — Доха. Оттуда известным маршрутом через Москву в Минск.
Есть вариант через Дубай. И тоже ежедневные рейсы Middle East Airlines (ME 429, ME 427, ME 431), чуть реже — Emirates (EK 953, EK 955, EK 957) и Flydubai (FZ 159). Дальше — самолетом Belavia в Минск.
Обладатели шенгенской визы могут добираться и через Европу: Бейрут — Париж (Афины, Дюссельдорф, Копенгаген и др.) — Вильнюс и автобусом в Минск.
«Понимаем, что у каждого свои обстоятельства. Но думайте о себе и близких. Не ждите с моря ракеты попутного ветра. Возвращайтесь домой! Здесь точно спокойно и безопасно, а жизнь одна! Прочитал сам, поделись полезной информацией с другом!» — в оригинальном стиле советует МИД Беларуси.