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Поразят каждого: названы самые недооцененные внедорожники

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  • 7.10.2024, 17:29
  • 2,402
Поразят каждого: названы самые недооцененные внедорожники

Обеспечивают опыт вождения, значительно превышающий их текущую рыночную стоимость. 

Поиск надежного внедорожника по разумной цене на современном рынке авто может показаться поиском иголки в стоге сена. Однако на самом деле существует немало вариантов, которые предлагают как возможности, так и качество.

По мнению экспертов, есть модели, которые обеспечивают опыт вождения, значительно превышающий их текущую рыночную стоимость. О трех таких внедорожниках читайте в материале OBOZ.UA.

Lexus GX 460

Созданный на платформе Toyota Land Cruiser Prado, внедорожник Lexus GX 460 сочетает в себе внедорожные возможности с характерной роскошью Lexus.

GX 460 часто недооценивают, упуская его из виду, поскольку Lexus традиционно не рассматривается как внедорожный бренд. Однако механически он похож на Toyota 4Runner, предлагая роскошь и надежность по более низкой цене, чем более популярные внедорожные модели.

Автомобильный эксперт и блогер Даг Де Муро описывает Lexus GX 460 как «недооцененную жемчужину».

Nissan Xterra

Несмотря на то, что Nissan Xterra снят с производства, он остается очень мощным внедорожником. Его часто сравнивают с Toyota 4Runner, хотя стоит он гораздо дешевле.

Модель Xterra недооценивают, хотя она обеспечивает надежные внедорожные характеристики и практичность за меньшую стоимость, чем у более известных конкурентов.

Это также «недооцененная жемчужина» для тех, кто хочет прочный, практичный автомобиль, считает Де Муро.

2nd Generation Porsche Cayenne

Думая о Porsche, бездорожье, вероятно, не первое, что приходит на ум. Однако Porsche Cayenne 2-го поколения (2011-2018) – это конкурентоспособный внедорожник, особенно с пневматической подвеской и внедорожными режимами движения.

Второе поколение Cayenne часто оказывается в тени своего предшественника, но он предлагает улучшенную надежность и более доступную цену. Благодаря сочетанию производительности и внедорожных качеств это одно из лучших предложений на рынке внедорожников, говорит Даг де Муро.

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