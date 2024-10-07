Поразят каждого: названы самые недооцененные внедорожники

Поразят каждого: названы самые недооцененные внедорожники1
- 7.10.2024, 17:29
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Обеспечивают опыт вождения, значительно превышающий их текущую рыночную стоимость.
Поиск надежного внедорожника по разумной цене на современном рынке авто может показаться поиском иголки в стоге сена. Однако на самом деле существует немало вариантов, которые предлагают как возможности, так и качество.
По мнению экспертов, есть модели, которые обеспечивают опыт вождения, значительно превышающий их текущую рыночную стоимость. О трех таких внедорожниках читайте в материале OBOZ.UA.
Lexus GX 460
Созданный на платформе Toyota Land Cruiser Prado, внедорожник Lexus GX 460 сочетает в себе внедорожные возможности с характерной роскошью Lexus.
GX 460 часто недооценивают, упуская его из виду, поскольку Lexus традиционно не рассматривается как внедорожный бренд. Однако механически он похож на Toyota 4Runner, предлагая роскошь и надежность по более низкой цене, чем более популярные внедорожные модели.
Автомобильный эксперт и блогер Даг Де Муро описывает Lexus GX 460 как «недооцененную жемчужину».
Nissan Xterra
Несмотря на то, что Nissan Xterra снят с производства, он остается очень мощным внедорожником. Его часто сравнивают с Toyota 4Runner, хотя стоит он гораздо дешевле.
Модель Xterra недооценивают, хотя она обеспечивает надежные внедорожные характеристики и практичность за меньшую стоимость, чем у более известных конкурентов.
Это также «недооцененная жемчужина» для тех, кто хочет прочный, практичный автомобиль, считает Де Муро.
2nd Generation Porsche Cayenne
Думая о Porsche, бездорожье, вероятно, не первое, что приходит на ум. Однако Porsche Cayenne 2-го поколения (2011-2018) – это конкурентоспособный внедорожник, особенно с пневматической подвеской и внедорожными режимами движения.
Второе поколение Cayenne часто оказывается в тени своего предшественника, но он предлагает улучшенную надежность и более доступную цену. Благодаря сочетанию производительности и внедорожных качеств это одно из лучших предложений на рынке внедорожников, говорит Даг де Муро.