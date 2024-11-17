Две ведущие белорусские биатлонистки рассорились?7
- 17.11.2024, 18:20
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Смольская начала обвинять Солу.
После завоевания бронзы в смешанной эстафете на Кубке международной лиги клубного биатлона в белорусской сборной царили не только радостные эмоции.
Финишер команды «Белорусский нефтяник» Динара Смольская, отвечая на вопрос журналиста, в эфире госТВ, сделала намек на то, что ее партнёр по квартету Анна Сола в первую очередь повинна в том, что не удалось завоевать медаль более высокой пробы.
«Гонкой довольна, третье место — это неплохо, но мы выходили бороться за золото. Но не у всех получилось, - отметила Смольская, а затем добавила, что празднование с ней, Антоном Смольским и Дмитрием Лазовским не разделил ещё один участник. - Знаете, за другого человека говорить сложно. Аня даже не пожала мне руку. Как мне ответить на вопрос, была ли поддержка, если человек даже не поздравил команду?»
Обратим внимание, что Сола, в свою очередь, действительно не встречала на финише Смольскую. Нет ее и на фото, где ликуют остальные участники эстафетного квартета.