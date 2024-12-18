Российского хоккеиста в Польше приговорили к трем годам тюрьмы за шпионаж

Российского хоккеиста в Польше приговорили к трем годам тюрьмы за шпионаж5
- 18.12.2024, 16:23
- 5,602
Он работал на ФСБ РФ.
Суд Польши признал российского хоккеиста Максима Сергеева виновным в шпионаже и приговорил его к двум годам и 11 месяцам лишения свободы. Также 21-летнему спортсмену назначили штраф в размере 1220 евро, сообщает L’Equipe. Польша депортирует Сергеева на родину 26 мая 2025 года. До этого времени он будет отбывать наказание в Люблинской тюрьме.
Сообщается, что хоккеист играл в польской команде «Заглембе», откуда его отправили в фарм-клуб. После этого Сергееву в Telegram написал некий Андрей с предложением подзаработать. По данным издания, это был сотрудник ФСБ России.
Сначала спортсмен должен был публиковать «политический контент» в соцсетях. Например, ему поручили написать пост о том, что война в Украине «не касается польского народа», за что он получил небольшую оплату в криптовалюте. Затем Сергееву дали задание искать и фотографировать стратегические объекты, связанные с польской армией или силами НАТО. Информация должна была быть максимально документирована. В итоге хоккеист вошел в ячейку, состоящую по меньшей мере из 16 человек, членам которой пообещали $10 тысяч за взрыв поезда с оружием и гуманитарной помощью для Украины.
Сергеева арестовали в июне 2023 года. При себе он имел 7,28 грамма марихуаны, которые впоследствии были конфискованы вместе с деньгами, заработанными в ходе шпионажа. На его компьютере обнаружили подробные сводки, которые он формировал для отправки сотруднику ФСБ.
Тренер «Заглембе» Гжегож Клих рассказал, что Сергеев начал играть за клуб до российского вторжения в Украину, в октябре 2021 года, а затем подписал «декларацию о нейтралитете». До переезда в Польшу хоккеист жил в Балашихе, выступал за молодежные и юниорские команды «Спартака», «Химика» и проч. По данным из слитых баз, отец Сергеева работает в конструкторском бюро (КБ) «Туполев».