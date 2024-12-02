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США готовят новый пакет военной помощи для Украины

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  • 2.12.2024, 21:17
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США готовят новый пакет военной помощи для Украины

На $725 миллионов.

Соединенные Штаты Америки готовятся предоставить Украине новый пакет военной помощи в 725 миллионов долларов. Об этом пишет агентство Associated Press.

По данным источников агентства пакет будет включать системы противодействия беспилотникам и боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS. Это может свидетельствовать о том, что на поле боя появится больше ракет большей дальности.

Два американских чиновника, которые сообщили о пакете до его объявления, не подтвердили, есть ли боеприпасы для HIMARS – ракетами ATACMS.

Кроме того, пакет также включает в себя больше противопехотных мин. Они необходимы Украине, чтобы замедлить продвижение российских и северокорейских войск в Курской области РФ.

Администрация действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена, вероятно, не успеет до конца срока своих полномочий в январе 2025 передать Украине всю военную помощь, деньги на которую утвердил Конгресс. Часть неиспользованных ресурсов может перейти в новую команду, возглавляемую Дональдом Трампом.

Кроме того, Джо Байден планирует обратиться в Конгресс с запросом о выделении дополнительного финансирования для помощи Украине в 24 миллиарда долларов. Средства будут направлены на усиление военной поддержки Киева и пополнение запасов США, которые сократились после передачи Украине части вооружений.

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