Банки с 20 декабря ввели ограничения по наличным и карточкам 20.12.2024, 17:29

Это сделали по «просьбе» Нацбанка.

Белоруссике банки предупреждают клиентов, что с 20 декабря ввели ограничения по некоторым операциям с наличными и карточками. Напомним, они сделал это по «просьбе» Нацбанка, пишет «Зеркало».

Что изменилось по карточкам

«Беларусбанк» отмечает, что с 20 декабря в банкоматах по иностранным карточкам можно снять не больше 995 рублей в течение одного календарного месяца. Как уточняет финучреждение, эти лимиты действуют по одному «пластику». То есть по второй карте зарубежного банка можно получить такую же сумму.

«Для снятия наличных денежных средств свыше данной суммы можно обратиться в кассу банка с документом, удостоверяющим личность», — поясняет «Беларусбанк».

Напомним, Нацбанк установил лимит по этим операциям по иностранным картам на уровне до 25 базовых величин в месяц (сейчас это 1000 рублей, а с 1 января будет 1050 рублей).

У «БНБ-Банка» с 20 декабря этот потолок составляет 200 долларов в месяц, у «Паритетбанка» — 25 базовых величин (1000 рублей), у «Банка БелВЭБ» — 950 рублей.

Какое новшество по наличным

С 20 декабря банки также ввели ограничения по пополнению счетов через кассы. Теперь они обязательно должны спрашивать удостоверяющий личность документ. Это касается не только тех, у кого иностранные карты, а всех клиентов. Ранее это возможно было сделать инкогнито, то есть прийти в финучреждение, назвать номер счета и пополнить его.

Также появились ограничения по пополнению счетов через банкоматы, инфокиоски и другие устройства самообслуживания.

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