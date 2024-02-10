Как выглядят и сколько стоят самые маленькие квартиры в Беларуси 10.02.2024, 15:47

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Некоторые из них — это бывшие гостиничные номера.

Издание nashaniva.com посмотрело, как выглядят и сколько стоят самые маленькие квартиры в Беларуси.

Своя квартира в отеле

Самые компактные квартиры из выставленных на продажу находятся в Гомеле. Находятся они в здании гостиничного комплекса «Полет». Общая площадь жилья — 13 м². Один из таких гостиничных номеров, перестроенных в квартиру, оценен в 7500 долларов, а другой в 10 тысяч.

Помещения разделены на кухню-гостиную, коридорчик и санузел.

Чтобы сэкономить пространство, в квартире за 10 тысяч долларов умывальник установили над стиральной машиной так, что конструкция выглядит единым целым.

Возможен обмен

Квартира с общей площадью 14 «квадратов» продается в Витебске.

Просят за нее 12 500 долларов. Расположена она на первом этаже трехэтажного дома по адресу Карла Маркса, 30. Как указано в описании, продавец готов на обмен.

Кухня в одном пространстве с прихожей. Основная комната без мебели. В санузле нашлось место для унитаза и угловой душевой кабины с глубоким дном.

Еще один гостиничный номер

Квартира с общей площадью 16,5 м² также находится в здании бывшего отеля «Полет» в Гомеле. За нее просят 15 тысяч долларов.

В основном комнате поместились шкаф, полноразмерный холодильник, кухонная стенка, маленький столик и раскладной диван.

Также здесь есть небольшая прихожая и ванная комната, где помимо туалета и душевой кабины нашлось место для раковины.

Квартира в общежитии

Всего на половину квадрата большая микроквартира продается в Витебске. Апартаменты с общей площадью 17 м² находятся в здании бывшего общежития после реновации. Цена — 11 200 долларов. Как указано в описании, квартира продается с ремонтом под ключ.

Квартира без санузла

Еще одна однушка, общая площадь которой не дотягивает до 20 «квадратов», продается в Могилеве. Находится она по адресу Вавилова, 27, на втором этаже двухэтажного кирпичного дома.

Квартира состоит из кухни-прихожей на 5,6 м² и комнаты размером 13,1 м².

В описании к объекту указано, что квартира может подойти как для одного человека, так и для молодой семьи, или для сдачи в аренду. Хозяева оценивают жилье в 13 000 долларов.

Уютная квартира

Совсем немножко не дотягивает до 20 «квадратов» однушка в Бресте по улице Малогвардейской. Расположена она на первом этаже 9-этажного кирпичного дома 1980 года постройки.

В отличие от предыдущих вариантов, в этой квартире есть отдельные кухня, коридор и санузел, в котором нашлось место для ванны.

Однушка общей площадью 19,7 м² оценена в 22 500 долларов. Хозяева описывают жилье как уютную квартиру с хорошим ремонтом и тихим двором.

Всего в Беларуси продается около 10 квартир общей площадью до 20 «квадратов».