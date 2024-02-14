Белорусам перестанут выдавать на руки аттестаты? 14.02.2024, 16:18

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Политолог рассказал, что могут придумать власти, чтобы удержать студентов в стране.

Во вторник 13 февраля прошла встреча Лукашенко с ректорами белорусских вузов , на которой прозвучало очень много спорных тезисов и призыв «встряхнуть вузы».

Какие «сюрпризы» ждут белорусских студентов? За комментарием сайт Charter97.org обратился к политологу Анатолию Котову:

— К большому сожалению, будет продолжаться все то, что происходило на протяжение последних, можно сказать, десятилетий. Во-первых, это усиление идеологической накачки во всех составляющих — от студентов до преподавателей. Второе — это идеологические чистки среди преподавательского состава. Третье — дальнейшее изменение программ обучения, которое ведет только в одну сторону, идет деградация качества высшего образования.

Все сложное и непонятное будет выкидываться, прозвучал даже призыв сократить сроки обучения в высших учебных заведениях до нескольких лет. Фактически — это деградация высшего образования до уровня среднего специального. Будет полное закрепощение выпускников через повышение стоимости откупных за отказ от обязательного распределения и повышение срока самой этой отработки за якобы бесплатное образование.

Соответственно, ничего хорошего все эти решения для системы высшего образования не принесут. Можно сказать, что это завершение операции по разгрому вузов в Беларуси.

— Прозвучал очень тревожный сигнал: распоряжение о том, чтобы «остановить отток студентов за границу до 1 сентября». Какие методы могут быть задействованы?

— Что-то новое режим вряд ли будет придумывать, будет использовать все, что в той или иной степени уже опробовано на практике. Это усложнение процедуры (а в дальнейшем фактически сведение до невозможности) получения документов на руки о среднем образовании, чтобы можно было их перевести, апостилировать и предоставить для поступления в заграничные вузы. Можно ожидать переход системы в такой замкнутый режим функционирования, когда твой аттестат о школьном образовании будет направляться в вуз, в который ты собираешься поступать, а не выдаваться на руки.

Также возможно дальнейшее ограничение непосредственной свободы пересечения границы под различными предлогами — от ситуации с национальной безопасностью, до возвращения к старым советским практикам типа штампов на выезд и выездных виз.

— Примечательно, что Лукашенко вспомнил и студенческие протесты в 2020 году. Он до сих пор их боится?

— Двадцатый год вообще нанес какую-то такую неизлечимую психологическую травму Лукашенко, потому что он постоянно вспоминает его к месту и не к месту, практически в любом своем публичном выступлении. Студенты, в общем-то, всегда являлись такой, скажем, угрозой для любого режима. И двадцатый год показал, что и в Беларуси, несмотря на все меры, которые принимались ранее по исключению нелояльных студентов из общественно-политической жизни, они тоже не привели к какому-то серьезному успеху.

По количеству студентов, участвовавших в различных формах протеста, 2020-й год можно сравнить с серединой 90-х в Беларуси. Тогда был еще какой-то дух свободы, система высшего образования в целом отличалась большей долей автономии. Студентов много, их десятки тысяч в крупных городах, и это та сила, с которой приходится считаться, когда она выходит из-под контроля.

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