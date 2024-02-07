В Госдуме РФ предложили обменивать российскую нефть на цветы из Африки 2 7.02.2024, 16:08

И предлагают создать «цветочный хаб».

России следует наладить бартерную торговлю со странами Африки, обменивая нефть на цветы. Как сообщает «РИА Новости», такую инициативу озвучил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

По его словам, за российские баррели можно приобретать тюльпаны, розы, ирисы и другие растения в Эфиопии, Кении, а также странах Латинской Америки.

«Мы вполне можем приобретать в Кении, Эквадоре, Колумбии тюльпаны и другие цветы по бартеру в обмен на нефть, — сказал Гаврилов. — Для этого нам необходимо долгосрочное партнерство для развития цветочного бизнеса в нашей стране, а именно организация крупнооптовых поставок, грамотная упаковка, сортировка, хранение».

По словам депутата, такое решение позволит избавиться от импорта из Нидерландов, которые были включены в перечень «недружественных» государств, а также защитит россиян от переплат, сэкономит валюту и накажет «спекулянтов». Последние «продолжают отправлять в больших объемах евро за цветы в деревню Нидерландам, у которых вся цветочная экономика построена на том, что они хранят, упаковывают и перепродают задорого», пожаловался Гаврилов.

Кроме того, Гаврилов предложил сделать крупный цветочный хаб в России, самим начать выращивать тюльпаны и другие цветы, заметив, что «роль маленьких Нидерландов в выращивании цветов сильно преувеличена». «Родина тюльпанов, — это вообще Казахстан, а вовсе не Нидерланды, которые почему-то считает цветочной столицей тюльпанов весь мир», — сказал депутат. Он добавил, что лучшие розы, по его мнению, выращивают в Эквадоре, Колумбии и Эфиопии, а также тюльпаны и экзотические растения — в Кении.

До войны Россия обеспечивала за счет импорта 80% рынка срезанных цветов, закупая их за рубежом в количестве более 1,5 млрд ежегодно. По данным аналитиков BusinesStat, крупнейшими поставщиками были Эквадор (32%), Нидерланды (29%) и Кения (12%).