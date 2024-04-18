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«Для них стало бы трагедией, если бы остановились цеха»

  • 18.04.2024, 14:20
  • 1,550
«Для них стало бы трагедией, если бы остановились цеха»

Стало известно, что произошло после атаки «киберпартизан» на «Гродно Азот».

Вчера , 18 апреля, «киберпартизаны» заявили об атаке на «Гродно Азот». Работник предприятия рассказал сайту Charter97.org, с какими последствиями столкнулось предприятие.

«Дискомфорт на несколько часов. Почта и локальная сеть оказались зашифрованы, но на «Азоте» есть IT-специалисты, они утилитами вычищают компьютеры.

Производство работало. Неудобства были для начальства. Для них была бы трагедия, если бы остановились цеха», — рассказал работник предприятия.

Напомним, хакеры-патриоты заявили, что их атака является предупреждением для других предприятий и организаций, которые занимаются политическими репрессиями.

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