Зенону Позняку — 80 лет 7 24.04.2024, 10:14

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Зенон Позняк

фото: charter97.org

Один из лидеров белорусского национального возрождения отмечает свой юбилей.

Белорусский политик, лидер белорусского национального возрождения в 1980-1990-х годах, один из основателей «Мартиролога Беларуси» и Белорусского народного фронта Зенон Позняк отмечает 80-летний юбилей.

Зенон Позняк родился 24 апреля 1944 года в католической семье в деревне Субботники Ивьевского района Гродненской области. Учился на актера в минском Театрально-художественном институте, но на втором курсе был исключен по инициативе парткома по причине «политической неблагонадежности».

Благодаря помощи Максима Танка был принят на отделение театроведения в Белорусский государственный театрально-художественный институт. Перед выпускными экзаменами во второй раз был исключен за якобы сорванную стенгазету на русском языке.

Учился в аспирантуре в Институте этнографии, искусствоведения и фольклора Академии наук БССР, получил степень кандидата искусствоведения. Позже в Институте истории изучал период позднего средневековья Беларуси, проводил археологические раскопки.

Зенон Позняк одним из первых открыл белорусам правду о массовых расстрелах в Куропатах. 3 июня 1988 года в газете «Літаратура і мастацтва» вместе с инженером Евгением Шмыгалевым при содействии Василя Быкова он опубликовал статью «Куропаты — дорога смерти» о расстрелах в пригороде Минска.

Раскопки в урочище с участием Зенона Позняка начались 6 июля 1988 года. По данным следствия, в исследованных могилах были обнаружены останки 356 человек. Останки еще 35 человек были обнаружены строителями и учащимися. Подытожив результаты раскопок, Позняк и Шмыгалев оценили количество захороненных во всём урочище в более чем 100 тысяч человек. Расследования, проведенные белорусской генеральной прокуратурой, подтвердили тот факт, что расстрелы проводил НКВД.

19 октября 1988 года по инициативе Позняка было создано образовательное и социально-историческое движение «Мартиролог Беларуси», которое ставило задачей сбор документов о сталинских репрессиях. В этот же день был создан организационный комитет Белорусского народного фронта «Возрождение», в который Позняк вошел.

В том же 1990 году в Беларуси состоялись выборы в республиканский парламент — Верховный Совет 12 созыва, впервые прошедшие на альтернативной основе. БНФ удалось провести в законодательный орган около 30 своих депутатов, в том числе и Зенона Позняка, победившего по Ангарскому округу №9 Минска.

Принимал участие в президентских выборах 1994 года. Получил 12,82% голосов. В некоторых регионах Беларуси, в частности в городе Лида и Ивьевском районе, Зенон Позняк побеждал Лукашенко и Кебича в первом туре.

В апреле 1995 года вместе с 18 другими депутатами «Оппозиции БНФ» Позняк объявил голодовку, протестуя против вынесения на «референдум» Александром Лукашенко вопросов о введении русского языка как второго государственного и изменении символики Беларуси. Ночью в здание парламента ворвались ОМОН и сотрудников Службы безопасности Лукашенко. Они напали на депутатов, избили и высадили их и насильно выдворили из здания.

Зенон Позняк был одним из руководителей массовых акций протеста против диктатуры Лукашенко в 1994-1996 годах.

Эмигрировал после «Чарнобыльскага шляха» весной 1996 года, получил политическое убежище в США. Некоторое время жил в Чехии, Украине, Польше, Великобритании. Вместе с семьей живет в Варшаве.

Является председателем основанной им партии КХП-БНФ. В эмиграции продолжает заниматься политикой.