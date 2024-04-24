«Изменения коснутся каждого белоруса» 5 24.04.2024, 16:48

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Самозанятая рассказала, как решение Минтруда изменит ситуацию в Беларуси.

Минтруда и соцзащиты обновило перечень белорусов, которые с 1 октября будут подлежать обязательному государственному страхованию. В результате часть ремесленников, самозанятых и владельцев агроусадеб будут обязаны платить аж 29% от дохода, который они себе установят (а по закону это не менее 626 рублей), в Фонд соцзащиты населения (ФСЗН).

За комментарием сайт Charter97.org обратился к самозанятой жительнице Гродно Юлии:

— Моя история очень простая: после того, как ребенку в 2021-ом году исполнилось три года, а я вышла из декрета, встал ребром вопрос трудоустройства. На прежнее место работы я выходить не захотела, как и попадать в «тунеядскую базу». Тогда решила стать самозанятой — репетитором польского языка.

Начала с того, что пошла в налоговую своего района и оформила самозанятость. С тех пор я должна была ежемесячно платить единый налог — 1 базовую (на тот момент 29 рублей). Это было достаточно удобно. Я сразу нашла 10 учеников. Так потихоньку и работала до 2023-го года, когда налоговики решили ввести налог на профессиональный доход.

Они вдруг захотели 10% от заработанной мною суммы! Как же я тогда разозлилась. Очень не хотелось отрывать от своей семьи, ребенка, эти деньги. В итоге я продолжила деятельность, но уже «подпольно».

Теперь же они хотят, чтобы некоторые самозанятые платили уже 29% от дохода в ФСЗН. От имени всех самозанятых хочу спросить, а что нам дает этот так называемый «фонд»?

Уверена, что после 1 октября еще больше белорусов уйдут «в тень». Или будут открывать на 1 месяц в году, например, репетиторы на период сдачи экзаменов, а в остальное время заниматься тем же, но делать это нелегально.

Несколько дней назад еще прочитала на «Хартии-97» про новый закон о предпринимателях. Ни к чему хорошему это его не приведет.

В соседних странах малый бизнес всячески поддерживается, а у нас Лукашенко просто ненавидит свободных, мыслящих людей, предпринимателей.

Добавлю, что эти изменения коснутся не только ИП и самозанятых, а каждого белоруса. Ведь ухудшится качество услуг и товаров, когда люди начнут сворачивать бизнес, деятельность.

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