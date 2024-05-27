Старый Ford 1965 года ушел с молотка по цене нового Ferrari 27.05.2024, 15:05

Спорткар способен развить 217 километров в час.

В США на аукционе Mecum продали Ford Mustang 1965 года. За классический спорткар отдали 495 000 долларов — как за новый Ferrari 12Cilinidri. Об этом сообщается на сайте аукциона.

Ford Mustang ценится коллекционерами, однако относится к относительно доступной классике. Впрочем, некоторые лимитированные версии модели могут быть довольно дорогими. Именно таким является этот Shelby GT350.

Shelby GT350 1965 года — первый Ford Mustang, доработанный знаменитым конструктором Кэроллом Шелби. Мало того, именно это купе является самым первым из 562 выпущенных. Его использовали для рекламы и пиара, а затем продали в штате Огайо. Недавно спорткар прошел полную реставрацию.

Купе Ford Mustang Shelby GT350 оснащено 4,7-литровым V8 мощностью 306 л. с., а его массу снизили до 1280 кг за счет стеклопластиковых деталей и отказа от задних кресел. С 4-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 6,5 с, а максимальная скорость составляет 217 км/ч. Доработанная ходовая улучшила управляемость авто.