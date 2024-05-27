Умеров призвал соседние страны закрыть небо над западом Украины 27.05.2024, 22:27

Рустем Умеров

Российские атаки на энергетические объекты Украины несут угрозу и ее соседям.

Министр обороны Украины Рустем Умеров во время онлайн-обращения к участникам сессии Парламентской ассамблеи НАТО призвал соседние страны закрыть небо над западными областями Украины. Об этом он сообщил на странице Facebook в понедельник, 27 мая.

«Россия пытается уничтожить все, что не может захватить, продолжает убивать и терроризировать мирное население, невинных людей. Чтобы прекратить это, призвал предоставить нам разрешение использовать западное оружие на большее расстояние», - отметил Умеров.

Глава Минобороны Украины также подчеркнул, что российские атаки на энергетические объекты Украины несут угрозу и ее соседям.

«Поэтому обратился к соседним странам-членам НАТО, которые не могут предоставить нам свои системы ПВО, закрыть небо над нашими западными регионами со своей территории», - добавил министр.