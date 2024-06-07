Новый BMW X3 2025 показали на шпионских фото 3 7.06.2024, 15:28

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Дизайн авто претерпит существенные изменения, а размеры вырастут.

В интернет попали фото BMW X3 четвертого поколения. Премиальный кроссовер должны презентовать в ближайшее время. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Судя по фото, новый BMW X3 кардинально изменится внешне и станет похожим на младшего брата X1. Линии его кузова стали более элегантными и славными. Кроме того, обращает на себя внимание нестандартная решетка радиатора. Авто будет крупнее предшественника.

Размеры BMW X3 2025:

длина — 4755 мм;

ширина — 1920 мм;

высота — 1660 мм;

колесная база — 2865 мм.

Салон BMW X3 2025 ранее показали на шпионских фото. Как и все современные модели немецкой марки, кроссовер получил изогнутый двухсекционный дисплей на передней панели. Появится и современная мультимедийная система на базе Android. Также известно, что авто станет просторнее, а объем его багажника возрастет до 570-1700 л.

Кроссовер BMW X3 предложат с бензиновыми и дизельными турбомоторами объемом 2,0 и 3,0 л, а также в плагин-гибридных версиях (именно гибрид и попал на фото). Известно, что предложат новый заряженный вариант М50 с 3,0-литровой 400-сильной турбошестерней. А вот электрического варианта больше не будет — его заменит отдельная модель.