СМИ: «Врата ада» в России расширяются с невероятной скоростью 7.06.2024, 16:24

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То, что за ними скоро вырвется наружу.

Кратер Батагайка, также известный как «Ворота в ад» расположен в Сибири и впервые образовался, когда таяние вечной мерзлоты в сибирской тундре начало выделять тонны ранее замороженного метана — мощного парникового газа — в атмосферу Земли. Ученые годами следят за тем, как огромная яма в земле расширяется, но теперь они считают, что скорость раскрытия «ворот ада» значительно увеличилась, пишет Daily Mail.

Новое исследование местных гляциологов показало, что скорость выброса метана и других углеродных газов по мере углубления кратера достигла невероятных от 4000 до 500 тонн в год. Ученые считают, что это демонстрирует, насколько быстро происходит деградация вечной мерзлоты. Более того, ученые предупреждают, что совсем скоро из кратера, вероятно, вытечет весь оставшийся метан. Основной причиной такого ускорения авторы исследования называют изменение климата.

Команда обнаружила, что кратер в Сибири почти достиг скальной породы. Простыми словами, тающая вечная мерзлота, вызывающая дальнейшее обрушение, почти полностью растаяла. Впрочем, не стоит радоваться. Исследователи также предупредили, что кратер, вероятно, может начать расширяться по краям и вверх по склону, чего ранее здесь не наблюдалось.

Это боковое расширение кратера также ограничено близостью коренных пород, вершина которых, как считают ученые, поднимается до седловины между ближайшими горами на высоте около 550 метров над поверхностью.

В ходе исследования ученые разработали 3D-модель того, как ледяная вечная мерзлота уступила место во время ее многолетнего разрушения, используя обширные данные из множества независимых источников. Команда использовала данные дистанционного зондирования высокого разрешения, полученные со спутников, а также полетов дронов над Батагайкой. Все эти данные были объеденины с образцами вечной мерзлоты и другими пробами почвы в полевых экспедиции в 2019 и 2023 годах.

Спутниковые снимки НАСА расширения кратера Батагайка в 1999 году (слева) и 2016 году (справа)

Фото: NASA

С помощью модели ученые смогли составить карту и спрогнозировать таяние основной геологической структуры вечной мерзлоты. Таким образом им удалось выяснить, сколько и каких материалов тает внутри нее, а затем выбрасывается в грунтовые воды или земную атмосферу.

Команда проанализировала полученные данные и смогла определить, насколько динамично меняются формы рельефа в районах вечной мерзлоты. Ученые полагают, что утечка метана из кратера Батагайка окажет влияние на все близлежащие экосистемы.