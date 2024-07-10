Политолог о блокаде границы: Лукашенко несколько дней лежал под капельницей 10.07.2024, 13:18

2,584

Варшава нащупала болевую точку режима.

Государственный таможенный комитет Беларуси сообщил, что с 03.00 10 июля польская сторона не принимает грузовые транспортные средства, следующие из нашей страны через пункт пропуска «Козловичи». А в начале июля Польша 33 часа блокировала железнодорожное сообщение на терминале таможенного оформления в Малашевичах на границе с Беларусью. Польское правительство решило использовать эту форму давления на режим Лукашенко, для которого доходы от транзита составляют значительную часть бюджета.

Как дальше может развиваться ситуация? Об этом сайт Charter97.org поговорил с политологом Дмитрием Болкунцом:

— Хочу отметить, что мы тоже частично перекрывали движение на границе, это было 4-го июля. Мы открыто передали Лукашенко сигнал и донесли сообщение от белорусской общественности. Сегодня мы фактически видим, что польское правительство поддержало наши требования. А мы тогда четко сказали: если Лукашенко не отпустит политзаключенных и не прекратит миграционную войну на границе, то единственный пункт пропуска грузовых автомобилей через белорусско-польскую границу будет закрыт. Сегодня это и произошло.

Лукашенко, видимо, чего-то ждет или на что-то надеется, но у него вариантов нет. Как минимум два пункта требований должны быть выполнены с его стороны, тогда терминал вновь заработает. А если он не будет этого делать, то закроются еще и все пункты — полностью и без исключения — железнодорожного грузового сообщения Беларуси с Европейским союзом.

Это решение уже принято и согласовано с европейскими странами, поэтому у Лукашенко нет никаких вариантов для отступления, только освобождение всех политзаключенных и прекращение миграционной войны на границе. Действия Лукашенко угрожают безопасности Европейского союза, поэтому мы рассчитываем, что в ближайшее время он все-таки одумается и начнет действовать.

Сейчас Лукашенко стал угрозой и для Китая, для китайской логистики, и он это тоже прекрасно понимает. Лавировать некуда, в этой ситуации он сам виноват, что сейчас происходит на границе. Отмечу, что Польша принимает все эти действия исключительно в интересах собственной безопасности.

— Вы сказали, что Лукашенко стал угрозой для Китая, а есть ли признаки давления Пекина на диктатора в вопросе кризиса на границе?

— Китай не будет давить в этом вопросе, он будет улыбаться и будет пить с ним чай. Я думаю, что этого достаточно, чтобы понять, как Пекин с ним будет разговаривать. Недавно Лукашенко встречался с китайским лидером, потом отправил неожиданно в Китай Рыженкова (новый глава МИД Беларуси — прим.) с визитом, видимо, чтобы что-то делать. Но в этом вопросе Лукашенко является слабым звеном.

Он действительно представляет угрозу для китайской логистики, для пути, по которому товары из Китая попадают в Европейский союз. Это, конечно, беспокоит китайскую сторону и может привести к тому, что Беларусь просто лишится возможности поставлять свои товары на китайский рынок. Если будут прекращены железнодорожные и автомобильные транзитные перевозки, это приведет к тому, что Беларусь не сможет отправлять товары на восток. Потому что используются пустые железнодорожные контейнеры для перевозки белорусских товаров в Китай.

Думаю, что Китай может пересмотреть свою стратегию по работе с Беларуси, в частности — торговые отношения, какие-то инвестиционные проекты и прочее. Виной тому является Лукашенко. В этой ситуации его хотелось бы вновь предупредить о том, что его действия ведут к разрушению «белорусского экономического чуда», которое он «строит».

Лукашенко уже довел ситуацию до того, что небо Беларуси было закрыто для самолетов. Если его действия сейчас приведут к еще худшим последствиям, думаю, что ему лучше всего будет застрелиться.

— Видно ли по каким-то косвенным признакам, поведению, словам Лукашенко, что это крайне болезненный для него инструмент?

— Конечно видно, он в Астане плохо себя почувствовал и под капельницей лежал пару дней. Потом приходил в себя на малой родине, воду пил какую-то из криницы, вроде очухался. Может быть, сейчас начнет правильно мыслить, он уже сказал в своем выступлении, что «его ненавидят все».

Единственный правильный путь со стороны Лукашенко — это освобождение политзаключенных. Во-первых, это снимет напряженность внутри белорусского общества, очень многие люди выйдут на свободу. Я полагаю, что такие действия со стороны Лукашенко могут быть совершенно обоснованы, он уже говорил там, что якобы гуманист, вот пусть проявит эту свою гуманность, еще какие-то действия совершит, если ему так будет легче на душе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com