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Франция, Германия, Италия и Польша договорились о разработке крылатых ракет дальностью свыше 500 километров

  • 12.07.2024, 10:36
Франция, Германия, Италия и Польша договорились о разработке крылатых ракет дальностью свыше 500 километров

Соглашение подписано на полях саммита НАТО.

Франция, Германия, Италия и Польша на полях саммита НАТО в Вашингтоне договорились о совместной разработке крылатых ракет наземного базирования большой дальности, сообщает Reuters.

Соглашение о намерении разработать ракеты дальностью свыше 500 километров подписали министры обороны четырех стран Евросоюза. Таким образом они, как пишет Reuters, хотят «заполнить пробел в европейских арсеналах», который обнаружили во время полномасштабной войны в Украине.

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung отмечает, что представителям Франции, Германии, Италии и Польши еще предстоит договориться, какие именно ракеты они хотят разработать. По данным издания, речь идет о ракетах дальностью действия более тысячи километров, которые предназначены для «сдерживания России». В Берлине ожидают, что к соглашению присоединится и Великобритания.

Как отмечает «Коммерсант», сейчас Франция производит крылатые ракеты ASMP-A дальностью действия до 500 километров и MdCN дальностью до тысячи километров. Вместе с Великобританией страна также производит ракеты Storm Shadow (до 560 километров), а в сотрудничестве и с Великобританией, и с Италией — FC/ASW (до 300 километров). В Германии производятся ракеты Taurus дальностью до 700 километров. В Польше крылатые ракеты не производятся.

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