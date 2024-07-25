ЦАХАЛ забрал тела пяти заложников из сектора Газа
- 25.07.2024, 19:10
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Все они были убиты во время атаки террористов ХАМАС 7 октября.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вернула на территорию страны из сектора Газа тела пятерых заложников. Об этом в четверг, 25 июля, ЦАХАЛ сообщил своих соцсетях.
В ЦАХАЛ рассказали, что операция по эвакуации тел проходила в среду, 24 июля. Ее осуществили военнослужащие израильской армии совместно с агентами спецслужбы «Шин Бет». Все заложники, чьи тела удалось вернуть домой, были убиты во время атаки 7 октября и отвезены в сектор Газа уже мертвыми.
В заявлении ЦАХАЛ отмечается, что тела заложников были обнаружены в туннеле на глубине около 20 метров под гуманитарной зоной в районе города Хан-Юнис на юге сектора. «Это еще один пример того, как ХАМАС цинично эксплуатировал гуманитарную зону и использовал ее для удержания в плену израильтян, убитых и похищенных 7 октября», - говорится в сообщении.