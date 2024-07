«Мы должны привлечь белорусские власти к ответу» 3.07.2024, 17:32

На обсуждении доклада о правах человека в Беларуси в СПЧ ООН никто не вступился за режим Лукашенко.

Ни одна страна не вступилась за режим Александра Лукашенко во время обсуждения доклада о ситуации в Беларуси 3 июля в рамках 56-й сессии Совета по правам человека (СПЧ) Организации Объединенных Наций.

Представителей официального Минска на заседании не было, пишет «Позiрк».

После представления документа спецдокладчиком СПЧ ООН Анаис Марен министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис от имени стран Северной Европы констатировал, что ситуация в Беларуси ухудшается, репрессии, часть которых можно квалифицировать как преступления против человечности, «достигли беспрецедентного уровня».

Представитель этого балтийского государства призвал усилить давление на власти Беларуси, чтобы принудить ее соблюдать обязательства в области прав человека.

«Мы должны привлечь белорусские власти к ответу за нарушения прав человека, а также за соучастие в агрессивной войне России против Украины, — сказал он. — Безнаказанность только подталкивает их к совершению преступлений. Мы должны активно противодействовать дезинформации, распространяемой властями, а также государственными СМИ».

Все последующие спикеры от имени своих стран, объединений или организаций в той или иной форме высказывали тревогу по поводу ухудшения ситуации с правами человека в Беларуси — уничтожения гражданского общества и политической оппозиции; преследования журналистов и правозащитников; произвольных арестов, жестокого, бесчеловечного обращения, пыток и смертей в местах заключения; положения политических заключенных; давления на граждан внутри страны и за ее пределами.

Они призвали режим Лукашенко прекратить репрессии, немедленно и безоговорочно освободить и реабилитировать политзаключенных, начать сотрудничать с международными правозащитными механизмами, прекратить содействие российской агрессии против Украины.

На заседании выступили представители Евросоюза, Австрии, Албании, Армении, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Испании, Канады, Кипра, Лихтенштейна, Люксембурга, Молдовы, Польши, Румынии, Словакии, Словении, США, Украины, Франции, Чехии и Швейцарии, а также ряда неправительственных организаций — Human Rights Foundation, War Resisters’ International, International Bar Association, Lawyers for Human Rights, Center for Global Nonkilling, Civicus, Conscience and Peace Tax International, The International Commission of Jurists, International Federation for Human Rights, Human Rights Watch.

